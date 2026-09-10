Tragiczny finał nocnej jazdy. 18-latka zginęła po wypadku quada!

Śmiertelny wypadek w Tucholi

Do tragedii doszło w środę, 9 września, około godz. 22:30 w Tucholi w powiecie międzychodzkim. Jak poinformowała TVP Poznań, doszło tam do wypadku z udziałem pojazdu typu UTV, określanego również jako quad.

Pojazdem kierowała 18-letnia kobieta. Z nieustalonych na razie przyczyn UTV wypadł z drogi. Wypadek okazał się tragiczny – młoda kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Służby ustalają, jak doszło do tragedii

Na miejscu prowadzone były czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg wypadku. Służby będą ustalać, dlaczego pojazd zjechał z drogi i w jakich okolicznościach doszło do śmiertelnego zdarzenia.

Na ten moment nie są znane dalsze szczegóły dotyczące tragedii.

Quad może być niebezpieczny

Choć jazda quadem dla wielu osób jest przede wszystkim formą rekreacji i dostarcza sporo adrenaliny, tego typu pojazdy mogą być niebezpieczne. Duża moc, znaczna masa i możliwość rozwijania wysokich prędkości sprawiają, że utrata panowania nad pojazdem może skończyć się bardzo poważnie. Szczególnie niebezpieczna jest jazda po nierównym lub trudnym terenie, gdzie quad może nagle stracić stabilność i wypaść z drogi.