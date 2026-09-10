Zagraniczne media o katastrofie kolejowej w Polsce! "Oślepiony przez słońce"

Katastrofa kolejowa w Polsce w zagranicznych mediach. „Przerażające zdjęcia”

Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych tematem tekstów na zagranicznych portalach! Przypomnijmy - do katastrofy kolejowej doszło w środę około godz. 11.20 w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim. Pociąg PKP Intercity jadący z Lublina do Szczecina zderzył się na przejeździe z ciężarówką. Lokomotywa i sześć wagonów wypadły z torów, część z nich przewróciła się. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Jedna pasażerka zginęła, a 20 osób zostało rannych, w tym cztery ciężko.

O tragedii szeroko pisze brytyjski „The Sun”. Portal zatytułował swój tekst: „Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 20 pasażerów zostało rannych w koszmarnym wypadku pociągu na przejeździe kolejowym. Kierowcę ciężarówki miało oślepić słońce”.

Brytyjski dziennik przypomina, że kilka dni wcześniej w Polsce doszło do innego zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe

„The Sun” zwraca uwagę przede wszystkim na skalę zniszczeń. „Szokujące zdjęcia pokazują uszkodzony pociąg leżący na boku, podczas gdy ratownicy próbują pomóc rannym” – czytamy. Brytyjski dziennik przypomina też, że kilka dni wcześniej w Polsce doszło do innego zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.

Katastrofę opisuje również BBC. Tytuł artykułu brzmi: „Pasażerka zginęła po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Polsce”. BBC podkreśla, że „to drugi taki wypadek w Polsce w ciągu kilku dni”.

Brytyjczycy cytują też premiera Donalda Tuska, który po katastrofie zapowiedział zaostrzenie przepisów. „Potrzebne jest radykalne zaostrzenie zasad wobec tych, którzy niestety dość regularnie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór i czerwonych świateł” – przytacza BBC słowa szefa polskiego rządu.

O wypadku informuje także Euronews w tekście zatytułowanym „Jedna osoba nie żyje, kilka rannych po zderzeniu pociągu z ciężarówką w Polsce”. Portal cytuje Karolinę Jaworską ze straży pożarnej: „Wiemy o czterech osobach ciężko rannych, z których jedna zmarła. Wśród rannych są maszynista, kierowca ciężarówki i dwóch pasażerów”.

Przyczyny i dokładny przebieg katastrofy są nadal wyjaśniane. Kierowca ciężarówki miał powiedzieć, że przed wjazdem na przejazd oślepiło go słońce.

At least one dead and 20 injured in train crash at level crossinghttps://t.co/HFISnxM2e1— The Sun (@TheSun) September 9, 2026

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