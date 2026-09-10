Będą ataki dronów tuż przy granicy z Polską? Jest ostrzeżenie

Rosyjskie drony lecą w stronę zachodniej Ukrainy. Ostrzeżenie przy granicy z Polską
Rosyjskie drony zmierzają niebezpiecznie blisko Polski? Takie ostrzeżenie pojawiło się w czwartek rano. Ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły o rosyjskich dronach, według tego źródła lecących z obwodu żytomierskiego w kierunku obwodu rówieńskiego. Maszyny poruszały się na zachód, a więc w stronę regionów położonych bliżej Polski.
„Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego, kurs zachodni” – przekazało na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.
W związku z zagrożeniem w północno-zachodniej części kraju wprowadzono żółty alarm. Objął on również obwód wołyński, który bezpośrednio graniczy z Polską. Alarm w tym regionie ogłoszono około godz. 7 czasu ukraińskiego, czyli o godz. 6 w Polsce.
„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”
Sytuacja była więc uważnie obserwowana także po polskiej stronie granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – podało RCB.
Najważniejszym powodem wydania ostrzeżenia był jednak kierunek lotu rosyjskich dronów i alarm ogłoszony na zachodzie Ukrainy. Na razie nie ma informacji, aby bezzałogowce przekroczyły granicę Polski. Sytuację monitorują polskie służby i wojsko.