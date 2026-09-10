Będą ataki dronów tuż przy granicy z Polską? Jest ostrzeżenie

Rosyjskie drony lecą w stronę zachodniej Ukrainy. Ostrzeżenie przy granicy z Polską

Rosyjskie drony zmierzają niebezpiecznie blisko Polski? Takie ostrzeżenie pojawiło się w czwartek rano. Ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły o rosyjskich dronach, według tego źródła lecących z obwodu żytomierskiego w kierunku obwodu rówieńskiego. Maszyny poruszały się na zachód, a więc w stronę regionów położonych bliżej Polski.

„Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego, kurs zachodni” – przekazało na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

W związku z zagrożeniem w północno-zachodniej części kraju wprowadzono żółty alarm. Objął on również obwód wołyński, który bezpośrednio graniczy z Polską. Alarm w tym regionie ogłoszono około godz. 7 czasu ukraińskiego, czyli o godz. 6 w Polsce.

„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”

Sytuacja była więc uważnie obserwowana także po polskiej stronie granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – podało RCB.

Najważniejszym powodem wydania ostrzeżenia był jednak kierunek lotu rosyjskich dronów i alarm ogłoszony na zachodzie Ukrainy. Na razie nie ma informacji, aby bezzałogowce przekroczyły granicę Polski. Sytuację monitorują polskie służby i wojsko.

Sonda Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB? Tak Nie Staram się, ale zła pogoda nie powstrzyma mnie np. przed zrobieniem zakupów

‼️Alert RCB - aktualizacja‼️Kolejna wysyłka w związku z ponownym zagrożeniem‼️"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. ŚLEDŹ KOMUNIKATY."Alert RCB dotyczy odbiorców na terenie… https://t.co/UUS7ZGObwQ pic.twitter.com/uTSkWEFCIu— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026