Będą ataki dronów tuż przy granicy z Polską? Jest ostrzeżenie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-10 7:43

Dziś, w czwartek 10 września rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju. Alarm ogłoszono m.in. w obwodzie wołyńskim, który graniczy z Polską. Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że bezzałogowce kierowały się w stronę północno-zachodniej części Ukrainy. Alerty RCB dostała także część Polaków.

Czarny dron w locie na tle błękitnego nieba. Obok grafika Alertu RCB. O zagrożeniu przy granicy przeczytasz na SE.
Autor: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/ Pixabay.com

Rosyjskie drony lecą w stronę zachodniej Ukrainy. Ostrzeżenie przy granicy z Polską

Rosyjskie drony zmierzają niebezpiecznie blisko Polski? Takie ostrzeżenie pojawiło się w czwartek rano. Ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły o rosyjskich dronach, według tego źródła lecących z obwodu żytomierskiego w kierunku obwodu rówieńskiego. Maszyny poruszały się na zachód, a więc w stronę regionów położonych bliżej Polski.

„Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego, kurs zachodni” – przekazało na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

W związku z zagrożeniem w północno-zachodniej części kraju wprowadzono żółty alarm. Objął on również obwód wołyński, który bezpośrednio graniczy z Polską. Alarm w tym regionie ogłoszono około godz. 7 czasu ukraińskiego, czyli o godz. 6 w Polsce.

„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”

Sytuacja była więc uważnie obserwowana także po polskiej stronie granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

„Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – podało RCB.

Najważniejszym powodem wydania ostrzeżenia był jednak kierunek lotu rosyjskich dronów i alarm ogłoszony na zachodzie Ukrainy. Na razie nie ma informacji, aby bezzałogowce przekroczyły granicę Polski. Sytuację monitorują polskie służby i wojsko.

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