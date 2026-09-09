Ciało mężczyzny na parkingu w Zielonej Górze! "Kałuża krwi"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-09 18:40

Ciało 47-letniego mężczyzny znaleziono w środę rano na parkingu przy ul. Poznańskiej w Zielonej Górze. Mężczyzna zginął w wyniku postrzału z broni palnej. Obok niego znajdowała się broń myśliwska. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności jego śmierci. Wiadomo już, że zmarły był myśliwym i miał pozwolenie na broń.

Radiowóz na sygnale przejeżdżający przez pasy. O tragedii myśliwego w Zielonej Górze przeczytasz na łamach SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Zwłoki 47-latka na parkingu w Zielonej Górze. Obok leżała broń myśliwska

Informację o zwłokach na parkingu w dzielnicy Chynów służby otrzymały krótko po godz. 7 rano. Ciało mężczyzny leżało w kałuży krwi. W pobliżu znajdowała się broń myśliwska. – Mogę potwierdzić, że nie żyje mężczyzna w wieku 47 lat. Zginął na skutek postrzału z broni palnej – przekazała Wirtualnej Polsce podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Na miejscu rozpoczęły się oględziny. Pracowali tam policyjni technicy oraz prokurator. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Do śmierci 47-latka doszło na parkingu przy ul. Poznańskiej w zielonogórskim Chynowie. Okolica sąsiaduje z dużym terenem leśnym.

Mężczyzna należał do PZŁ. Miał pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich

Polski Związek Łowiecki potwierdził, że zmarły był myśliwym. Mężczyzna należał do PZŁ, ale nie był członkiem żadnego koła łowieckiego. Miał pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich.

PZŁ poinformował również, że do zdarzenia doszło na parkingu przy siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.

Na razie służby nie podały, co dokładnie doprowadziło do śmierci 47-latka. Policja podkreśla, że sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury.

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