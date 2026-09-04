Polacy odkrywają to zoo tuż za granicą! Słonie, pingwiny i lemury, a do tego polskie oznaczenia

Słonie, pingwiny i flamingi tuż za polską granicą?

Brzmi jak plan na wakacyjny wyjazd, ale Tierpark Cottbus można odwiedzać również jesienią, zimą i wiosną.

Ogród zoologiczny w niemieckim Chociebużu jest otwarty przez cały rok, a jego godziny działania zmieniają się w zależności od sezonu. W okresie zimowym można wejść do zoo od godziny 9.00, a ogród pozostaje otwarty do godziny 17.00.

Te zwierzęta robią wrażenie

Oficjalny plan Tierpark Cottbus pokazuje, że spacer po ogrodzie może być prawdziwą podróżą po świecie.

Wśród mieszkańców są między innymi słonie, tapiry, pingwiny, flamingi, lemury, surykatki, gibony, żubry, renifery, wielbłądy, dziki i konie Przewalskiego.

Na terenie zoo znajdują się również pawilony zwierząt, wybiegi oraz mini zoo.

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Tierpark Cottbus posiada polskojęzyczną wersję strony, a dostępny plan ogrodu zawiera nazwy i informacje również po polsku. Dzięki temu łatwiej zaplanować spacer i odnaleźć poszczególne atrakcje.

Co więcej, zoo prowadzi również zajęcia edukacyjne dla grup, a wybrane oferty „Szkoły w Zoo” mogą odbywać się w języku polskim.

Wizyta w zoo może być pomysłem na cały dzień. Na terenie znajdują się miejsca piknikowe, restauracja, punkty gastronomiczne i place zabaw. Restauracja w ogrodzie zoologicznym działa przez cały rok. Jest też mini zoo, a dzieci mogą korzystać z oferty edukacyjnej przygotowanej przez ogród.

Ciekawostką jest fakt, że do Tierpark Cottbus można przyjechać również z psem. Zwierzę musi być jednak prowadzone na krótkiej smyczy i obowiązują określone zasady bezpieczeństwa.

Pomysł na wycieczkę o każdej porze roku

Lato nie jest jedynym momentem na odwiedzenie zoo. Tierpark Cottbus działa przez cały rok, dlatego może być propozycją zarówno na wakacyjny dzień, jak i weekendowy wypad poza sezonem.

A wybór zwierząt jest naprawdę imponujący. Słonie, pingwiny, flamingi, lemury czy surykatki – kto byłby Waszym pierwszym przystankiem podczas spaceru po zoo?