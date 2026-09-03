Polak staranował siedem samochodów. Alkohol i narkotyki to był dopiero początek jego kłopotów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-03 12:02

Na jednej z ulic Drezna doszło do potężnej kolizji z udziałem Polaka kierującego busem. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg, staranował siedem zaparkowanych samochodów i przewrócił się na bok. Jak ustaliły niemieckie media, kierowca był pod wpływem alkoholu i narkotyków, ale to nie koniec jego przewinień.

Polak staranował siedem samochodów w Dreźnie
Autor: Shutterstock

Poślizg, huk i seria uderzeń

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, około godziny 23:30 na Georg‑Marwitz‑Straße. Według Radio Dresden polski minibus nagle wpadł w poślizg, odbił w bok i z ogromną siłą uderzył w stojące przy ulicy auta. Kierujący nim 27-letni Polak stracił kontrolę nad pojazdem, najpierw taranując VW Golfa, Toyotę Yaris, Skodę Octavię, Forda C‑Maxa i Seata Aronę, a następnie przewracając się na bok i uderzając jeszcze w Forda Fiestę oraz Mazdę CX‑5. Łącznie zniszczonych zostało siedem samochodów. Pojazd po serii kolizji przewrócił się na bok, a kierowca został ranny.

Alkohol, narkotyki i brak prawa jazdy

Policja nie miała wątpliwości – kierowca był pijany. Badanie wykazało 0,88 promila alkoholu, a test narkotykowy potwierdził obecność THC. Funkcjonariusze zarządzili pobranie krwi i ustalili, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy.

TAG24 dodaje, że w rozbitym pojeździe znaleziono m.in. butelkę Jägermeistera i pustą puszkę po piwie – co tylko potwierdza skalę nieodpowiedzialności kierowcy.

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Straty ogromne – dwa auta w totalnej ruinie

Według wstępnych ustaleń co najmniej dwa z rozbitych samochodów to kompletne wraki, a sam polski minibus również nie nadaje się do użytku. Straty szacowane są w pięciocyfrowych kwotach. Mówi się o około 50 tysiącach euro szkód.

Policja prowadzi śledztwo

Niemiecka policja wszczęła postępowanie przeciwko Polakowi m.in. za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków, brak uprawnień, a także spowodowanie poważnego zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca trafił do szpitala, a jego dokładny stan nie został ujawniony.

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