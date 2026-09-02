Bitwa o Kraków - relacja na żywo. Ostra wymiana zdań kandydatów! "Już pan kręci!"

Około jedna czwarta Krakowian wciąż nie wie, na kogo zagłosuje.

W debacie „Super Expressu” zmierzą się Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bocheńczak.

„Bitwa o Kraków” rozpocznie się dziś o godz. 17. Kandydatów czekają m.in. quiz, pytania mieszkańców, RING i czerwona kartka.

„Bitwa o Kraków”. Kandydaci na prezydenta staną twarzą w twarz

Już dziś o godz. 17 sześciu kandydatów zmierzy się w debacie „Super Expressu” - „Bitwa o Kraków”. Naprzeciw siebie staną Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bocheńczak.

Nie będą to jednak zwykłe, przygotowane wcześniej przemówienia. Debata potrwa około 80 minut, a kandydaci będą musieli zmierzyć się m.in. z quizem z wiedzy o Krakowie. Padną pytania dotyczące komunikacji, miejskich finansów i najważniejszych inwestycji. Później do głosu dojdą sami mieszkańcy. Każdy z kandydatów usłyszy pytanie.

RING i czerwona kartka

Największe emocje może jednak wywołać RING. Każdy uczestnik debaty będzie mógł wybrać dwóch konkurentów i zadać im pytanie wprost. Po odpowiedzi będzie jeszcze czas na ripostę. Na tym nie koniec. Każdy kandydat dostanie jedną czerwoną kartkę. Będzie mógł wykorzystać ją w dowolnym momencie debaty, aby odpowiedzieć na wypowiedź konkurenta. Osoba, której kartkę pokazano, otrzyma prawo do riposty.

„Bitwa o Kraków” - debata przed wyborami prezydenta Krakowa. Środa, 2 września, godz. 17. Na żywo na kanale „Super Expressu” na YouTube oraz na kanale Super Ring.

Na żywo Bitwa o Kraków - relacja na żywo. Debata "Super Expressu" 18:05 Na koniec prowadzący dorzucił jeszcze jedno pytanie. Jakie słynne polskie dzieło miało prapremierę dokładnie tego samego dnia, w którym ruszył pierwszy krakowski tramwaj elektryczny? Odpowiedź Aleksandry Owcy padła błyskawicznie: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Prapremiera odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim, obecnie Teatrze Słowackiego. 18:04 Pytanie 4. Który krakowski kopiec jest najwyższy?

Michał Drewnicki wskazał kopiec Piłsudskiego. Pytanie 5. W którym roku rozpoczęła się budowa Nowej Huty?

Daria Gosek-Popiołek odpowiedziała: 1949 rok. Pytanie 6. Ile hektarów mają krakowskie Błonia?

Monika Piątkowska odpowiedziała prawidłowo: 48 hektarów. 18:03 Pytanie 1. Jakie są oficjalne barwy Krakowa?

Aleksandra Owca odpowiedziała: biały i błękitny. Pytanie 2. Która z 18 dzielnic Krakowa jest najmniejsza pod względem powierzchni?

Padły różne typy odpowiedzi, m.in. Stare Miasto i Bieńczyce. Pytanie 3. Ile kopców jest obecnie w Krakowie?

Łukasz Gibała wymienił pięć: Kościuszki, Piłsudskiego, Wandy, Krakusa i Jana Pawła II. W debacie padła jednak również informacja o szóstym kopcu - Esterki. 18:01 Po tej wymianie prowadzący zakończył kolejną rundę RINGU. Przed kandydatami ostatnia runda quizu. 18:00 Drewnicki: „Ta debata powinna dotyczyć spraw merytorycznych” Michał Drewnicki użył czerwonej kartki wobec Bocheńczaka, zarzucając mu odejście od merytorycznej dyskusji. Jego zdaniem kandydaci powinni mówić przede wszystkim o programach, swoich działaniach i konkretnych rozwiązaniach dla Krakowa. Bocheńczak wykorzystał jednak swoją ripostę, by ponownie zaatakować Piątkowską. Pytał, dlaczego - skoro zna premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza - nie wykorzystuje tych kontaktów do walki z politycznymi nominacjami w miejskich spółkach i jednostkach. 17:58 Bartosz Bocheńczak w ripoście podkreślił, że nie dyskryminuje osób, które przyjechały do Krakowa, ale zakwestionował, czy Monika Piątkowska faktycznie mieszka w mieście. Zasugerował, że powinna to udowodnić. Piątkowska odpowiedziała stanowczo, że ma mieszkanie i jest zameldowana w Krakowie. Jak mówiła, przez ostatnie lata dzieliła życie między Kraków, Warszawę i Katowice ze względu na pracę, ale jej dom i życie są w Krakowie. Podkreśliła też, że w mieście płaci podatki. 17:57 Czerwona kartka od Gosek-Popiołek Daria Gosek-Popiołek użyła czerwonej kartki wobec Bocheńczaka, sprzeciwiając się różnicowaniu mieszkańców Krakowa ze względu na miejsce urodzenia czy pochodzenie. - „Kraków jest wielkim miastem, zmieścimy się w nim wszyscy” - powiedziała. Zaapelowała, by kandydaci spierali się na argumenty, a nie odwoływali do miejsca pochodzenia czy statusu społecznego. 17:55 Piątkowska: „Całe moje prywatne życie jest z Krakowem” Piątkowska odpowiedziała, że do Krakowa przyjechała na studia. Skończyła prawo i administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowie poznała męża i urodziła dziecko. Podkreśliła, że z miastem związana jest także zawodowo i płaci tu podatki. 17:54 RING: Piątkowska sprawdza wiedzę Bocheńczaka o Krakowie Monika Piątkowska skierowała pytanie do Bartosza Bocheńczaka o miejskie teatry w Krakowie. Przypomniała, że wcześniej kandydat nie potrafił ich wymienić i poprosiła, by tym razem podał ich nazwy. Bocheńczak zaczął wymieniać teatry, wskazując m.in. Bagatelę, Teatr Ludowy i Teatr STU, a ostatecznie podał, że jest ich osiem. Przy okazji zaatakował Piątkowską, wypominając jej, że nie urodziła się w Krakowie. 17:53 RING: Gosek-Popiołek pyta Piątkowską o pieniądze na trasy Daria Gosek-Popiołek zapytała Monikę Piątkowską o 500 mln zł zapowiedziane przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na inwestycje drogowe w Krakowie. Chciała wiedzieć, jaką część kosztów budowy trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej pokryją te środki oraz skąd miasto weźmie pieniądze na resztę. Piątkowska odpowiedziała, że Kraków jest mocno zadłużony, dlatego duże inwestycje trzeba rozłożyć w czasie i finansować przede wszystkim z pieniędzy unijnych oraz rządowych, a w jak najmniejszym stopniu z budżetu miasta. Jej zdaniem trasy Pychowicka i Zwierzyniecka powinny być realizowane razem, a koszt obu inwestycji może wynieść od 3 do 4 mld zł. Gosek-Popiołek dopytywała o konkretny montaż finansowy, wskazując, że przed rozpoczęciem tak ogromnej inwestycji trzeba dokładnie wiedzieć, skąd będą pochodzić pieniądze. 17:51 Czerwona kartka od Owcy. Padło pytanie o pieniądze i deweloperów Aleksandra Owca użyła czerwonej kartki wobec wypowiedzi Piątkowskiej. Zapytała, kto zapłaci za remonty dróg zniszczonych podczas budowy tramwaju. Wskazała na problem sytuacji, w których deweloperzy lub wykonawcy inwestycji niszczą infrastrukturę, a później rachunek trafia do miasta. Piątkowska odpowiedziała, że chce twardych zasad wobec deweloperów i dokładnego określania, jakie inwestycje mają realizować w zamian za zgodę na kolejne inwestycje mieszkaniowe. Zaznaczyła jednocześnie, że nie uważa deweloperów i przedsiębiorców za „zło wcielone”. 17:49 RING: Drewnicki pyta Piątkowską o remonty po budowie tramwaju Michał Drewnicki zapytał Monikę Piątkowską o konkretne ulice na Prądniku Czerwonym, które chce wyremontować po budowie tramwaju do Mistrzejowic. Piątkowska zapowiedziała audyt zniszczonych dróg i szybkie remonty nawierzchni. Nie wskazała jednak nazw ulic. Drewnicki wykorzystał to w riposcie. „Nie potrafiła pani podać chociaż jednej nazwy ulicy” - stwierdził, dodając, że utwierdza go to w przekonaniu, że kandydatka nie zna Krakowa w takiej skali, o jakiej mówi w swoim programie. 17:47 Bocheńczak zarzuca Giba­le „miękki kręgosłup” W riposcie Bocheńczak stwierdził, że Gibała zmieniał stanowisko w sprawie SCT. Jego zdaniem kandydat najpierw popierał strefę, później był przeciw, a teraz chce przeprowadzenia referendum. Gibała nie zdążył już odpowiedzieć - prowadzący zamknął starcie i przypomniał o zasadach czerwonej kartki. W kolejnym starciu Łukasz Gibała skierował pytanie do Michała Drewnickiego. Tym razem zapytał o trzy najważniejsze sprawy, które kandydat rozwiązałby jako prezydent. Drewnicki wskazał przede wszystkim na transport. Mówił o korkach, drogim bilecie godzinowym, potrzebie rozbudowy węzłów przesiadkowych i sieci parkingów „Parkuj i Jedź”. Jako drugi priorytet wymienił rozwój gospodarczy miasta. Zapowiedział stworzenie 200 hektarów terenów pod niskoemisyjny przemysł, aby powstawały dobrze płatne miejsca pracy. 17:45 RING: Bocheńczak pyta Gibałę o Strefę Czystego Transportu Bartosz Bocheńczak zapytał Łukasza Gibałę, jakie ma stanowisko w sprawie Strefy Czystego Transportu. Przypomniał jego wcześniejszą przynależność partyjną i wskazał, że SCT była jednym z tematów, które doprowadziły do buntu mieszkańców i referendum. Gibała odpowiedział, że cztery lata temu zagłosował za SCT, ponieważ - jak mówił - urzędnicy przekonywali, że obejmie ona tylko 3 proc. pojazdów. Później, gdy okazało się, że ma dotyczyć około 20 proc., w kolejnych trzech głosowaniach już jej nie poparł. Kandydat zapowiedział, że o przyszłości SCT powinni zdecydować sami mieszkańcy Krakowa, ponieważ sprawa łączy kwestie ekologii i kosztów ponoszonych przez mniej zamożnych kierowców. 17:43 Owca nie odpuszcza Aleksandra Owca nie poprzestała na samym pytaniu. Podczas RINGU postawiła przed Moniką Piątkowską symboliczny stołek, nawiązując do zarzutów dotyczących partyjnych nominacji i osób zajmujących stanowiska w miejskich oraz publicznych instytucjach. Gest miał być komentarzem do słów Piątkowskiej o zatrudnianiu ekspertów i zapowiedzi, że osoby, które „siedzą na kanapie” i nie pracują, nie znajdą miejsca w jej otoczeniu. Owca wykorzystała stołek jako symbol politycznych posad i zarzuciła swojej rywalce, że powinna jasno powiedzieć, czy takie osoby pozostaną w jej zapleczu. Konieczna była interwencja prowadzącego. 17:40 Druga runda RINGU: Owca atakuje Piątkowską Aleksandra Owca skierowała pytanie do Moniki Piątkowskiej o „epidemię kolesiostwa” w krakowskich władzach. Zapytała wprost, czy jako prezydent zwolni partyjnych działaczy zatrudnionych w miejskich strukturach i spółkach. Piątkowska zapowiedziała przegląd kadr. Zadeklarowała, że osoby, które nie pracują i jedynie pobierają publiczne pieniądze, niezależnie od partyjnej przynależności, nie znajdą miejsca w jej zespole. Podkreśliła, że oczekuje od pracowników rzetelności, profesjonalizmu i pracowitości. 17:38 Pytanie 4. W którym roku historyczne centrum Krakowa wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO?

Michał Drewnicki nie znał dokładnej daty. Prawidłowa odpowiedź: 1978 rok. Pytanie 5. W którym roku Kraków był Europejską Stolicą Kultury?

Daria Gosek-Popiołek nie pamiętała daty. Prowadzący przypomniał: 2000 rok. Pytanie 6. W którym roku Kraków został Miastem Literatury UNESCO?

Monika Piątkowska również nie znała odpowiedzi. Prawidłowa data to 2013 rok. 17:37 Druga runda quizu. Tym razem pytania były jeszcze trudniejsze Czas na drugą część quizu o Krakowie. Kandydaci ponownie odpowiadają na pytania dotyczące miasta, jego historii, kultury i finansów. Pytanie 1. Ile wynoszą wydatki Krakowa zapisane w budżecie miasta na 2026 rok?

Aleksandra Owca wskazała około 10 mld zł, a następnie 11,7 mld zł. Prawidłowa odpowiedź nie padła. Pytanie 2. Jaki jest przybliżony obwód krakowskich Plant?

Bartosz Bocheńczak początkowo wskazał około 20 km. Prowadzący doprecyzował, że chodzi o obwód, a prawidłowa odpowiedź to około 4 km. Pytanie 3. W którym roku został ufundowany Uniwersytet Jagielloński?

Łukasz Gibała odpowiedział bez wahania: 1364 rok. Kandydat podkreślił, że sam studiował na tej uczelni. 17:35 Jednocześnie odbił piłeczkę w stronę Piątkowskiej. Zwrócił uwagę, że podczas debaty sama podkreślała poparcie ze strony partyjnych liderów. Zarzucił jej również, że choć dziś mówi o niezależności, jeszcze niedawno jej polityczne zaplecze podejmowało decyzje, z którymi się nie zgadza. Piątkowska odpowiedziała, że jej „jedyną partią jest Kraków”. Przekonywała, że po zwycięstwie będzie odpowiadała wyłącznie przed mieszkańcami, a nie liderami politycznymi. 17:34 Ring: Piątkowska pyta Drewnickiego o niezależność Monika Piątkowska skierowała do Michała Drewnickiego pytanie o jego niezależność od partyjnych decyzji. Przypomniała, że dwa lata temu PiS odebrał mu przywództwo w krakowskich strukturach partii i zastąpił go Barbarą Nowak. Zapytała, jak dziś przekona mieszkańców, że jako prezydent będzie samodzielny. Drewnicki odpowiedział, że jest „człowiekiem z Krakowa”, od 12 lat radnym i osobą, której działania można prześledzić. Przypomniał m.in., że dwukrotnie głosował przeciwko Strefie Czystego Transportu. 17:32 Ring: Gosek-Popiołek pyta Gibałę o „czystą” kampanię Daria Gosek-Popiołek zapytała Łukasza Gibałę, czy obędzie się bez hejtu, fake newsów i nieprawdziwych informacji oraz czy tegoroczna kampania będzie spokojniejsza niż ta z 2024 roku. Gibała odpowiedział, że nie może zagwarantować, jak będą zachowywać się jego polityczni przeciwnicy. Przypomniał jednocześnie o ostrych działaniach podczas poprzednich kampanii, w tym o materiałach uderzających w jego środowisko. Na koniec zadeklarował, że z jego strony kampania ma być czysta i uczciwa. Gosek-Popiołek zaapelowała do wszystkich kandydatów o merytoryczną debatę i podkreśliła, że odpowiadają także za poziom dyskusji publicznej w Krakowie.

17:30 Piątkowska wyciąga czerwoną kartkę Senator po raz pierwszy w debacie użyła czerwonej kartki. Podkreśliła, że w Krakowie jest wielu przedsiębiorców i duże firmy, które zatrudniają mieszkańców, a miasto powinno umieć z nimi współpracować i jednocześnie egzekwować od nich odpowiedzialne działania. Drewnicki w riposcie powtórzył swoje obawy. Jego zdaniem prezydent Krakowa powinien przede wszystkim odpowiadać przed mieszkańcami, a nie reprezentować interesy wielkiego biznesu. Ocenił, że w przypadku Piątkowskiej może dochodzić do konfliktu interesów. 17:29 Wpływy biznesu w Krakowie Michał Drewnicki skierował pytanie do Moniki Piątkowskiej o wpływ biznesowego lobby na jej ewentualną prezydenturę. Wskazywał na jej wieloletnią pracę z różnymi branżami i pytał, czy przedsiębiorcy będą mieli wpływ na decyzje władz Krakowa. Piątkowska odpowiedziała, że chce otaczać się ekspertami, ludźmi z biznesu i środowisk akademickich, a w magistracie nie będzie partyjnych nominatów. Odniosła się też do ataków na nią i jej rzeczniczkę, związanych z ich wcześniejszą pracą w sektorze komercyjnym. 17:26 Gibała studzi emocje Łukasz Gibała postanowił zmienić ton debaty i skierował do Darii Gosek-Popiołek pozytywne pytanie o Aleksandrę Owcę. Poprosił o wskazanie trzech rzeczy, za które ceni swoją lewicową konkurentkę. Gosek-Popiołek wymieniła jej rzetelność, zaangażowanie w sprawy zwierząt oraz zamiłowanie do grzybobrania. Podkreśliła też, że mimo politycznych sporów wszyscy powinni odnosić się do siebie z szacunkiem. Prowadzący pochwalił Gosek-Popiołek za wyjście „ponad swój własny interes” i wyraził nadzieję, że kampania będzie przebiegać w bardziej pozytywnej atmosferze. 17:25 Bocheńczak uderza w Piątkowską. Pyta o błędy Miszalskiego Bartosz Bocheńczak skierował pytanie do Moniki Piątkowskiej, zarzucając jej częste zmiany partyjnych barw. Zażądał od niej wskazania trzech największych błędów Aleksandra Miszalskiego, które doprowadziły do jego odwołania. Piątkowska odpowiedziała, że jest niezależna i startuje z komitetu Ponad Podziałami, a jej „pracodawcami będą mieszkańcy Krakowa”. Jako błąd Miszalskiego wskazała m.in. zbyt częste sięganie do kieszeni mieszkańców w celu ratowania finansów miasta. Bocheńczak w riposcie zarzucił jej, że nie podała trzech konkretnych błędów i zasugerował, że jako prezydent będzie kontynuowała politykę Miszalskiego. 17:22 Owca: „Już pan kręci” W riposcie Aleksandra Owca ostro zaatakowała Bocheńczaka. Przypomniała, że jego koledzy z Konfederacji mieli wcześniej sprzeciwiać się projektowi opłaty turystycznej. - Myślę, że dość symboliczne, że jeszcze nie zarejestrował się pan jako kandydat, a już pan kręci - powiedziała Owca. Dodała, że Konfederacja wcześniej deklarowała sprzeciw wobec nowych danin. Na koniec stwierdziła: „Konfederacja woli 2 dodatkowe funty w kieszeni pijanego Anglika niż dodatkowe miliony dla Krakowa”. 17:21 RING: Aleksandra Owca kontra Bartosz Bocheńczak Pierwsze starcie bezpośrednie rozpoczęła Aleksandra Owca, która skierowała pytanie do Bartosza Bocheńczaka. Zapytała, czy popiera wprowadzenie w Krakowie opłaty turystycznej. Jej zdaniem koszty masowej turystyki ponoszą dziś głównie mieszkańcy. Bocheńczak odpowiedział, że jest zwolennikiem samej idei opłaty turystycznej, ponieważ Kraków potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Zastrzegł jednak, że trzeba dokładnie ustalić jej kształt i zasady. 17:20 Pytanie 4. Ilu mieszkańców Krakowa było zameldowanych na pobyt stały?

Michał Drewnicki odpowiedział: około 816 tys. osób. Pytanie 5. Ile krakowskich parków obejmuje miejski projekt „Odkrywca krakowskich parków”?

Daria Gosek-Popiołek postawiła na 78 parków - i trafiła w dziesiątkę. Pytanie 6. Ile kosztuje obecnie normalny, 15-minutowy bilet komunikacji miejskiej?

Monika Piątkowska odpowiedziała: 4 zł. Kandydatka od razu zapowiedziała, że jako prezydent chciałaby przywrócić 20-minutowy bilet. 17:19 Pytanie 1. Jaką powierzchnię ma Kraków?

Aleksandra Owca nie podała odpowiedzi. Ostatecznie padła liczba 330 km kw. Pytanie 2. Która dzielnica Krakowa jest największa pod względem powierzchni?

Bartosz Bocheńczak odpowiedział prawidłowo: Nowa Huta. Pytanie 3. W której dzielnicy mieszka najwięcej osób zameldowanych na pobyt stały?

Łukasz Gibała wskazał Prądnik Biały. Pod koniec ubiegłego roku było tam zameldowanych 74 105 osób. 7 17:18 Pierwsza część debaty za nami. Teraz kandydaci mierzą się z quizem o Krakowie. Pytań nie znali wcześniej, a odpowiedzi padają kolejno. 17:16 Monika Piątkowska została zapytana, czy budowa metra w Krakowie jest realnym planem, czy tylko polityczną obietnicą. Kandydatka podkreśliła, że miasto powinno ambitnie planować duże inwestycje transportowe z wyprzedzeniem. Wskazała m.in. trasę Piechowicką, trasę Zwierzyniecką oraz budowę metra. Piątkowska oszacowała koszt metra na około 13 mld zł. Jej zdaniem inwestycja będzie możliwa tylko przy wsparciu państwa i środków unijnych. Zadeklarowała, że z nowej perspektywy finansowej 2028–2034 Kraków mógłby pozyskać około 8 mld zł, a resztę sfinansować m.in. z budżetu miasta, BGK i PFR. „Mam na to gotowy pomysł. Gotowy montaż” - przekonywała. 17:14 Daria Gosek-Popiołek została zapytana o pomysł na rosnący napływ turystów i organizację imprez w Krakowie. Kandydatka chce wprowadzenia opłaty turystycznej, nad którą jak mówiła, pracuje w Sejmie. Jej zdaniem mogłaby przynieść Krakowowi kilkadziesiąt, a nawet około 100 mln zł. Gosek-Popiołek zapowiedziała także walkę z najmem krótkoterminowym oraz regulacje pozwalające wyłączać określone obszary miasta z możliwości prowadzenia takiej działalności. Jako prezydent zadba o ciszę nocną i chce doprowadzić do tego, by na Rynku nie odbywały się nielegalne dyskoteki, które zakłócają spokój mieszkańców. 17:12 Michał Drewnicki został zapytany, co jako prezydent zrobi, aby chronić miejsca pracy w Krakowie. Kandydat zapowiedział stworzenie 200 hektarów terenów pod inwestycje, które mają przyciągać firmy oferujące dobrze płatne miejsca pracy. Jak podkreślił, nie chodzi o magazyny czy logistykę, ale m.in. o niskoemisyjny przemysł i centra badawczo-rozwojowe. Drewnicki zwrócił uwagę, że krakowskie centra usług biznesowych coraz częściej przenoszą działalność do Indii i Azji, m.in. w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Zapowiedział też ulgi na start i programy wspierające rozwój własnego biznesu. 17:11 Łukasz Gibała został zapytany, jak zamierza poradzić sobie z zadłużeniem miasta i czy doprowadzi do zbilansowania budżetu. Kandydat przyznał, że dług Krakowa pod koniec roku może sięgnąć 9 mld zł, a razem z zadłużeniem miejskich spółek przekroczyć 11 mld zł. Jego zdaniem trzeba szukać oszczędności, m.in. poprzez ograniczenie nadmiarowych stanowisk w magistracie i spółkach. Gibała wskazał też na możliwość zwiększenia dochodów miasta, m.in. dzięki opłacie turystycznej. Jak przekonywał, mogłoby to przynieść Krakowowi około 200 mln zł rocznie. Część wpływów miałaby też przynieść ustawa metropolitalna. Kandydat podkreślił, że cięcia nie powinny uderzać w mieszkańców. 17:10 Bartosz Bocheńczak usłyszał skargą na brak konkretnego planu rozwoju Krakowa. Mieszkaniec zwrócił uwagę na potrzebę wyznaczenia kierunku dla rozrastającego się miasta, m.in. w kwestii komunikacji i budownictwa. Bocheńczak wskazał na plan ogólny Krakowa, wokół którego - jak mówił - narastają kontrowersje. Zarzucił brak konsultacji z mieszkańcami i stwierdził, że wokół planu pojawiają się również afery. Wspomniał też o działaniach CBA i prokuratury, które mają badać sprawę. 17:08 Na początek mieszkańcy pytają o Strefę Czystego Transportu. Jako pierwsza odpowiada Aleksandra Owca. Mieszkanka oczekuje od przyszłego prezydenta ograniczenia lub likwidacji SCT, wskazując na utrudnienia dla Krakowian. Owca zapowiedziała, że nie chce likwidować strefy, ale zamierza zrewidować jej granice i lepiej połączyć transport publiczny z samochodowym. Podkreśliła też, że sama nie głosowała za SCT, krytykując sposób jej wprowadzenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych. 17:06 Debata rozpoczyna się od pytań od mieszkańców Krakowa – każdy kandydat ma minutę na odpowiedź. Następnie trzy razy pojawi się quiz o Krakowie, a między rundami odbędzie się RING. Każdy kandydat może zadać pytanie dwóm wybranym kontrkandydatom. Nie zabraknie też oceny pomysłów na finanse miasta. Ze względu na sięgający niemal 9 mld zł planowany dług Krakowa propozycje kandydatów dotyczące miejskich finansów oceni ekspert - dr Artur Bartoszewicz z SGH. Na koniec najważniejsza zasada: czerwona kartka. Każdy kandydat może użyć jej raz, gdy uzna, że rywal podał nieprawdę lub fake news. Wtedy dostaje 30 sekund na przedstawienie argumentów, a wskazany kandydat ma prawo do riposty. 17:04 Kandydaci przedstawili ponadto status zbiórki podpisów: Aleksandra Owca i Michał Drewnicki są już zarejestrowani, Bartosz Bocheńczak złożył podpisy, Monika Piątkowska czeka na decyzję, Daria Gosek-Popiołek kończy zbiórkę, a Łukasz Gibała musi jeszcze zebrać 1400 podpisów. 17:02 Balawajder przypomniał, że wybory prezydenta Krakowa miały odbyć się dopiero za kilka lat, ale po skutecznym referendum z 24 maja mieszkańcy odwołali prezydenta miasta, pozostawiając jednak Radę Miasta. 27 września krakowianie ponownie pójdą do urn, by wybrać nowego prezydenta. 17:00 "Bitwę o Kraków" poprowadzi Marek Balawajder, dyrektor zintegrowanego newsroomu Grupy ZPR Media. 16:55 Bartosz Bocheńczak kandydatem na prezydenta Krakowa. Co o nim wiemy? Konfederacja ogłosiła Bartosza Bocheńczaka, przedsiębiorcę i sekretarza krajowego partii Nowa Nadzieja, swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących przedterminowych wyborach. Szef sztabu wyborczego Sławomira Mentzena znany jest z krytycznego podejścia do polityki zarówno KO, jak i PiS. 16:53 Kim jest Michał Drewnicki? Został kandydatem PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki jest doświadczonym, 34-letnim samorządowcem, wieloletnim radnym i obecnym wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, co było kluczowym argumentem za jego nominacją. Kandydat PiS od urodzenia jest silnie związany z Krakowem. 16:51 Kim jest Daria Gosek-Popiołek? Stanie do boju o fotel prezydenta Krakowa Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie ogłoszona kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. Partia podkreśla jej skuteczność i doświadczenie w działaniach na rzecz mieszkańców. Kandydatka przedstawiła kluczowe problemy Krakowa, na których zamierza się skupić. Wśród nich wymieniła deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań, "patodeweloperkę", kwestie komunikacji miejskiej oraz nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. 16:50 Co wiemy o Aleksandrze Owcy? Chce zostać prezydentem Krakowa Aleksandra Owca pełni funkcję radnej Rady Miasta Krakowa IX kadencji, a od grudnia 2024 roku jest współprzewodniczącą Partii Razem. Jej działalność polityczna koncentruje się na kwestiach społecznych, mieszkaniowych (m.in. rozwój budownictwa społecznego, podatek antyspekulacyjny) oraz ochronie środowiska. 16:49 Kim jest Monika Piątkowska? To na nią postawiło KO i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska staje przed nowym wyzwaniem. Jej bogate doświadczenie zawodowe i polityczne, od pracy w krakowskim magistracie po stanowiska ministerialne, a także niedawne objęcie mandatu senatorskiego, czynią ją jedną z kluczowych postaci w nadchodzących wyborach. 16:48 Krakowianin będzie najbogatszym prezydentem w Polsce? Ma mieszkanie większe niż wiele domów. Łukasz Gibała to prawdziwy krezus Wśród głównych faworytów do przejęcia gabinetu jest radny Łukasz Gibała. 16:46 Przed rozpoczęciem transmisji przypomnijmy sylwetki kandydatów na prezydenta Krakowa: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska, Daria Gosek-Popiołek, Michał Drewnicki, Aleksandra Owca i Bartosz Bocheńczak. 16:40 Rozpoczynamy relację na żywo.

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Sonda Kto Twoim zdaniem wygra wybory prezydenckie w Krakowie? Łukasz Gibała Monika Piątkowska Daria Gosek-Popiołek Michał Drewnicki Aleksandra Owca Bartosz Bocheńczak

Kraków przed kolejnymi wyborami. Mieszkańcy znów pójdą do urn

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie zakładał, że Kraków tak szybko będzie musiał wybierać nowego prezydenta. Aleksander Miszalski objął urząd w 2024 roku, ale dwa lata później został odwołany przez mieszkańców. W referendum 24 maja za jego usunięciem zagłosowało 171 581 osób. Frekwencja sięgnęła 29,99 proc., więc wynik był wiążący. Miszalski przestał być prezydentem miasta, ale Rada Miasta pozostała na swoich miejscach. Teraz Kraków czeka na nowe wybory. Pierwsza tura odbędzie się 27 września. Jeżeli żaden z kandydatów nie przekroczy 50 proc. głosów, mieszkańcy ponownie zagłosują 11 października.

Na razie kampania jeszcze się nie zakończyła. Kandydatów można zgłaszać do 3 września do godz. 16. Każdy z nich musi również zebrać minimum 3 tys. podpisów poparcia.

Gibała na czele, ale wyborcy wciąż niezdecydowani

W sondażu Opinia24 prowadzi Łukasz Gibała, na którego chce zagłosować 25,2 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z wynikiem 15,3 proc. Dalej są Daria Gosek-Popiołek - 8,7 proc., Michał Drewnicki - 7,6 proc., Aleksandra Owca - 4,3 proc. oraz Bartosz Bocheńczak - 3,2 proc. Wyniki nie przesądzają jednak, kto znajdzie się w drugiej turze. Około jedna czwarta wyborców wciąż nie zdecydowała, komu odda swój głos. To właśnie ta grupa może jeszcze mocno przetasować stawkę.

Dla Łukasza Gibały obecna kampania to już czwarta walka o urząd prezydenta Krakowa. Tym razem startuje jako sondażowy lider, ale jego rywale będą chcieli szybko zmniejszyć dystans. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, musi natomiast przekonać wyborców, że zasługuje na ich zaufanie mimo politycznych konsekwencji odwołania poprzedniego prezydenta.

Kandydaci coraz mocniej walczą o głosy

W kampanii nie brakuje też ostrych deklaracji. Michał Drewnicki mocno atakuje Strefę Czystego Transportu. Kandydat PiS zapowiada ograniczenie SCT do kilku ulic w rejonie Rynku, a w dalszej perspektywie jej całkowitą likwidację.

Daria Gosek-Popiołek po tragicznym wypadku przy Solnej i Nadwiślańskiej zwraca większą uwagę na bezpieczeństwo na krakowskich ulicach. Pyta, dlaczego miejsca od dawna uznawane przez mieszkańców za niebezpieczne wciąż nie doczekały się zmian.

Aleksandra Owca prowadzi akcję „Osiemnaście dzielnic – jeden Kraków”. Do 18 września chce dotrzeć do mieszkańców każdej dzielnicy. W centrum jej kampanii znalazły się m.in. mieszkania, miejsca pracy i komunikacja miejska.

Bartosz Bocheńczak stawia przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Podczas ostatniego weekendu wakacji organizował kolejne festyny, m.in. w Parku Wadów i Swoszowicach. Kandydat Konfederacji mocno sprzeciwia się SCT i krytykuje sposób, w jaki Kraków był dotychczas zarządzany.