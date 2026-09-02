Śmiertelne pobicie "Yankesa" w Krakowie. 17-latek zatrzymany na Słowacji. Ujawnili nowe fakty

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-02 15:29

Są nowe wieści dotyczące tragicznego zdarzenia na osiedlu Willowym w Nowej Hucie, gdzie pobito 36-letniego mężczyznę. Nastolatek, którego ujęto na Słowacji, stanął już przed prokuratorem. Został on oskarżony o uczestnictwo w bójce ze skutkiem śmiertelnym.

Dłonie policjanta w niebieskich rękawiczkach trzymające kajdanki przy zatrzymanym. O sprawie z Krakowa przeczytasz na SE.
Autor: KWP Kraków/ Materiały prasowe

Sprawa pobicia na os. Willowym. Kolejne zatrzymania

Młody mężczyzna podejrzewany o udział w makabrycznym pobiciu 36-latka na osiedlu Willowym usłyszał już konkretne zarzuty. Został ujęty  na terenie Słowacji. Zatrzymano tam również także dwie inne osoby powiązane z tym zdarzeniem. Obecnie trwa procedura oczekiwania na przekazanie ich w ręce polskich śledczych.

Polecany artykuł:

Mężczyzna ten w szybszej procedurze został przekazany i znalazł się na terytorium naszego kraju i po zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzącej postępowanie prokurator wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury – informuje prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zatrzymanemu 17-latkowi przedstawiono oficjalnie zarzut udziału w brutalnym pobiciu, a następnie poddano go przesłuchaniu. Prowadzący sprawę prokurator zdecydował się wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego żądania, wysyłając nastolatka za kraty na najbliższe trzy miesiące. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika jasno, że z racji ukończenia 17. roku życia, będzie on odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach, co osoba w pełni dorosła.

Zobacz: Tłumy ludzi pożegnały zamordowanego kibica w Krakowie 

Tłumy ludzi pożegnały zamordowanego kibica w Krakowie
Galeria zdjęć 17

Koszmar na os. Willowym w Nowej Hucie. Tragiczny finał bójki

Warto przypomnieć, że to fatalne w skutkach zdarzenie miało miejsce pod osłoną nocy,  z 21 na 22 sierpnia bieżącego roku. Kamery miejskiego monitoringu uchwyciły przerażające chwile, gdy kilku agresorów zaatakowało 36-letniego mężczyznę. Zmasakrowanego 36-latka  odnalazł niedługo potem zupełnie przypadkowy przechodzień. Mimo podjętej interwencji, obrażenia okazały się na tyle poważne, że 36-latek zmarł podczas transportu do placówki medycznej. Wiadomo również, że ofiara była blisko związana ze środowiskiem kibiców krakowskiego Hutnika.

Należy zaznaczyć, że już nieco wcześniej w ręce policji wpadł 19-latek, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Jak wspominaliśmy, dwie kolejne osoby przebywają obecnie za granicą, czekając na ekstradycję do Polski. Aby skrupulatnie rozwikłać tę bulwersującą sprawę, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podjął decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej. W jej skład powołano doświadczonych mundurowych z komend wojewódzkiej i miejskiej, a ich działania aktywnie wspierają specjaliści z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

ŹRÓDŁO: Radio Eska, reporter Jakub Solarz

Pokój Zbrodni - Skazany na dożywocie Piotr Pytel ułaskawiony. Przełom po blisko 22 latach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki