Śmiertelne pobicie "Yankesa" w Krakowie. 17-latek zatrzymany na Słowacji. Ujawnili nowe fakty

Sprawa pobicia na os. Willowym. Kolejne zatrzymania

Młody mężczyzna podejrzewany o udział w makabrycznym pobiciu 36-latka na osiedlu Willowym usłyszał już konkretne zarzuty. Został ujęty na terenie Słowacji. Zatrzymano tam również także dwie inne osoby powiązane z tym zdarzeniem. Obecnie trwa procedura oczekiwania na przekazanie ich w ręce polskich śledczych.

Mężczyzna ten w szybszej procedurze został przekazany i znalazł się na terytorium naszego kraju i po zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowego na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzącej postępowanie prokurator wydał postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury – informuje prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zatrzymanemu 17-latkowi przedstawiono oficjalnie zarzut udziału w brutalnym pobiciu, a następnie poddano go przesłuchaniu. Prowadzący sprawę prokurator zdecydował się wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego żądania, wysyłając nastolatka za kraty na najbliższe trzy miesiące. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika jasno, że z racji ukończenia 17. roku życia, będzie on odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach, co osoba w pełni dorosła.

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Warto przypomnieć, że to fatalne w skutkach zdarzenie miało miejsce pod osłoną nocy, z 21 na 22 sierpnia bieżącego roku. Kamery miejskiego monitoringu uchwyciły przerażające chwile, gdy kilku agresorów zaatakowało 36-letniego mężczyznę. Zmasakrowanego 36-latka odnalazł niedługo potem zupełnie przypadkowy przechodzień. Mimo podjętej interwencji, obrażenia okazały się na tyle poważne, że 36-latek zmarł podczas transportu do placówki medycznej. Wiadomo również, że ofiara była blisko związana ze środowiskiem kibiców krakowskiego Hutnika.

Należy zaznaczyć, że już nieco wcześniej w ręce policji wpadł 19-latek, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Jak wspominaliśmy, dwie kolejne osoby przebywają obecnie za granicą, czekając na ekstradycję do Polski. Aby skrupulatnie rozwikłać tę bulwersującą sprawę, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podjął decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej. W jej skład powołano doświadczonych mundurowych z komend wojewódzkiej i miejskiej, a ich działania aktywnie wspierają specjaliści z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

ŹRÓDŁO: Radio Eska, reporter Jakub Solarz