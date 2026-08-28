Śmiertelne pobicie "Yankesa" w Nowej Hucie. Cztery osoby zatrzymane

Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na Osiedlu Willowym w Krakowie. 36-letni Jakub, znany w środowisku kibicowskim jako „Yankes”, został ciężko pobity. Mężczyznę znalazł przypadkowy przechodzień. Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować jego życia. Według ustaleń policji ze sprawą mogą mieć związek osoby ze środowiska pseudokibiców.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków–Nowa Huta. Ze względu na wagę i skomplikowany charakter sprawy czynności przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Do działań włączyli się również funkcjonariusze krakowskiej komendy miejskiej, CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zabójstwo w Nowej Hucie

Pierwsze zatrzymanie nastąpiło 24 sierpnia. Policjanci ujęli 16-latka, który mógł mieć związek z pobiciem. Sąd rodzinny wszczął wobec niego postępowanie o czyn karalny, odwołał udzielony mu urlop i nakazał doprowadzenie nastolatka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

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W czwartek, 27 sierpnia wieczorem, policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie. Zatrzymali tam 19-latka podejrzewanego o bezpośredni udział w zdarzeniu. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

Pozostałych trzech podejrzewanych zatrzymała słowacka policja. Wśród nich jest dwóch dorosłych oraz osoba nieletnia. Ujęcie całej trójki było możliwe dzięki wymianie informacji między polskimi i słowackimi służbami.

Zabójstwo w Nowej Hucie