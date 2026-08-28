Rzuciła się na młodszą kobietę partnera. W ruch poszedł wałek do ciasta

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-28 14:53

Nietypowy finał miłosnego konfliktu w Wołominie. 57-latka postanowiła rozwiązać kwestię związku jej byłego partnera z dużo młodszą kobietą na swój sposób - wałkiem do ciasta. Teraz grozi jej wieloletnia odsiadka.

Drewniany wałek, akta śledcze, kajdanki i Zbiór karny. O ataku wałkiem w Wołominie przeczytasz na portalu Super Express.
Autor: KPP w Wołominie/ Materiały prasowe 57-latka zaatakowała kobietę wałkiem

Awantura o mężczyznę z wałkiem do ciasta w tle

Do zdarzenia doszło w na początku tygodnia, w poniedziałek, 24 sierpnia, przy ul. Lipińskiej w Wołominie. Jak wynika z ustaleń miejscowych policjantów, tłem gwałtownej sprzeczki między dwiema kobietami była zazdrość o mężczyznę.

57-latka przyjechała na miejsce rowerem. Jej celem miało być spotkanie z 36-letnią kobietą, która związała się z jej byłym partnerem. Początkowo miało chodzić wyłącznie o rozmowę dotyczącą ich wzajemnych relacji. Spotkanie szybko jednak wymknęło się spod kontroli.

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Zastała kobietę w samochodzie

Kiedy 57-latka dotarła pod wskazany adres, jej młodsza rywalka znajdowała się w samochodzie. Starsza kobieta podeszła do pojazdu i przez otwarte drzwi zaczęła wykrzykiwać swoje pretensje.

Według policji 57-latka wyrażała w ten sposób niezadowolenie z powodu obecności 36-latki w życiu swojego byłego partnera. Słowna awantura nie trwała jednak długo. W pewnym momencie starsza kobieta miała sięgnąć po należący do niej drewniany wałek do ciasta.

Za pomocą tego przedmiotu awanturująca się kobieta miała uderzać siedzącą w samochodzie osobę. Policja nie podała, dlaczego podejrzana miała przy sobie kuchenny przedmiot ani czy zabrała go z domu z zamiarem wykorzystania podczas spotkania.

Zaatakowana 36-latka próbowała się bronić. Wysiadła z samochodu i chwyciła 57-latkę za włosy. Wtedy agresorka miała przerwać zadawanie ciosów, wsiąść na rower i odjechać.

Poszkodowana po zdarzeniu zgłosiła się do szpitala. Lekarze przeprowadzili badania, które wykazały złamanie kości lewej ręki. Obrażenia miały powstać w wyniku uderzeń zadawanych wałkiem.

Sprawę zgłoszono na policję

O całym zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci. Funkcjonariusze ustalili personalia podejrzewanej oraz rozpoczęli jej poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia 57-letnia mieszkanka Wołomina została zatrzymana.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci doprowadzili zatrzymaną do prokuratury. Kobieta usłyszała zarzut spowodowania obrażeń ciała, kwalifikowany z art. 157 par. 1 Kodeksu karnego. Obecnie grozi jej kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak przekazała policja, podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła również wyjaśnienia i dobrowolnie poddała się karze zaproponowanej przez prokuratora. Służby nie ujawniły, jaki dokładnie wymiar kary został z nią uzgodniony.

Dobrowolne poddanie się karze nie oznacza jeszcze, że sprawa została prawomocnie zakończona. Wniosek prokuratora będzie musiał zostać zatwierdzony przez sąd, który oceni zarówno okoliczności zdarzenia, jak i zaproponowaną karę.

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