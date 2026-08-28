Dramatyczny pożar w Wejherowie! Mężczyzna, ratując życie, wyskoczył przez okno z czwartego piętra

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-28 14:28

Dramatyczny poranek w Wejherowie! W piątek, 28 sierpnia, w jednym z mieszkań na Osiedlu Kaszubskim wybuchł pożar. Ogień pojawił się w lokalu na czwartym piętrze. Sytuacja była na tyle poważna, że znajdujący się w środku mężczyzna musiał ratować się, wyskakując przez okno na skokochron. Z budynku ewakuowano również innych mieszkańców.

Strażacy gaszący pożar. Na miniaturze płonący blok i mężczyzna skaczący z okna. O tragedii w Wejherowie przeczytasz na SE.
Autor: Polski Serwis Pożarniczy - Remiza.pl/Facebook/screen/ Pixabay.com

Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie

Jak podaje TVN24, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w piątek krótko przed godziną 6. Ogień objął mieszkanie znajdujące się na czwartym piętrze bloku na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, lokal był już objęty pożarem, a płomienie wydostawały się przez okna.

Mężczyzna wyskoczył z czwartego piętra na skokochron

Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie w mediach społecznościowych, mieszkaniec płonącego lokalu znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Aby wydostać się z mieszkania, wyskoczył przez okno z czwartego piętra na przygotowany przez strażaków skokochron.

Ratownicy ewakuowali również pozostałych mieszkańców przez klatkę schodową. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej budynek musiało opuścić dziewięć osób. W akcji uczestniczyło łącznie sześć zastępów straży pożarnej.

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