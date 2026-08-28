Dramatyczny pożar w Wejherowie! Mężczyzna, ratując życie, wyskoczył przez okno z czwartego piętra

Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie

Jak podaje TVN24, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w piątek krótko przed godziną 6. Ogień objął mieszkanie znajdujące się na czwartym piętrze bloku na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, lokal był już objęty pożarem, a płomienie wydostawały się przez okna.

Mężczyzna wyskoczył z czwartego piętra na skokochron

Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie w mediach społecznościowych, mieszkaniec płonącego lokalu znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Aby wydostać się z mieszkania, wyskoczył przez okno z czwartego piętra na przygotowany przez strażaków skokochron.

Ratownicy ewakuowali również pozostałych mieszkańców przez klatkę schodową. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej budynek musiało opuścić dziewięć osób. W akcji uczestniczyło łącznie sześć zastępów straży pożarnej.

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