Dramatyczny pożar w Wejherowie! Mężczyzna, ratując życie, wyskoczył przez okno z czwartego piętra

Pożar mieszkania na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie
Jak podaje TVN24, zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w piątek krótko przed godziną 6. Ogień objął mieszkanie znajdujące się na czwartym piętrze bloku na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce, lokal był już objęty pożarem, a płomienie wydostawały się przez okna.
Mężczyzna wyskoczył z czwartego piętra na skokochron
Jak przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie w mediach społecznościowych, mieszkaniec płonącego lokalu znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Aby wydostać się z mieszkania, wyskoczył przez okno z czwartego piętra na przygotowany przez strażaków skokochron.
Ratownicy ewakuowali również pozostałych mieszkańców przez klatkę schodową. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej budynek musiało opuścić dziewięć osób. W akcji uczestniczyło łącznie sześć zastępów straży pożarnej.