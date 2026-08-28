Odsiedział wyrok i wyszedł na wolność. Na własne życzenie policjanci zatrzymali go następnego dnia!

Dzień wcześniej wyszedł z więzienia. Zaatakował policjantów podczas interwencji

Policjanci zatrzymali 36-latka, który zaledwie dzień wcześniej opuścił więzienie. Podczas interwencji mężczyzna stał się agresywny i zaatakował funkcjonariuszy, próbując zmusić ich do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych. 36-latek po raz kolejny ma niemałe problemy.

- Dzielnicowy z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej patrolując swój rejon służbowy, zauważył grupę mężczyzn, spośród których jeden z nich spożywał alkohol w miejscu niedozwolonym i zachowywał się głośno i wulgarnie. Gdy podszedł bliżej, od razu spotkał się z agresywnym zachowaniem popełniającego wykroczenie 36-latka, który zagroził, że jeżeli ten podejmie wobec niego jakiekolwiek czynności, to on zaatakuje funkcjonariusza, grożąc mu pobiciem – informują pomorscy policjanci.

Dzień wcześniej wyszedł z więzienia. Rzucił w policjanta puszką i zaczął kopać mundurowych

Policjanci zdecydowanie zareagowali na agresywne zachowanie 36-latka. Podczas legitymowania mężczyzna rzucił w jednego z funkcjonariuszy puszką z piwem, a następnie zaczął kopać i znieważać interweniujących mundurowych. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że zaledwie dzień wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za wcześniejsze przestępstwa.

Interwencja zakończyła się zatrzymaniem 36-latka. Mężczyzna został następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenia ich oraz kierowania gróźb w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.

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