Odsiedział wyrok i wyszedł na wolność. Na własne życzenie policjanci zatrzymali go następnego dnia!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-28 13:00

Dopiero co wyszedł z więzienia, a już ponownie wpadł w ręce policji. 36-latek pił alkohol w niedozwolonym miejscu, a gdy funkcjonariusze podjęli wobec niego interwencję, zaczął zachowywać się agresywnie. Mężczyzna rzucił w policjanta puszką z piwem, kopał i znieważał mundurowych oraz groził im pobiciem. 36-latek usłyszał już zarzuty.

Dwaj policjanci w cywilu prowadzą skutego kajdankami mężczyznę w czerwonej koszulce. O zatrzymaniu czytaj w SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Dzień wcześniej wyszedł z więzienia. Zaatakował policjantów podczas interwencji

Policjanci zatrzymali 36-latka, który zaledwie dzień wcześniej opuścił więzienie. Podczas interwencji mężczyzna stał się agresywny i zaatakował funkcjonariuszy, próbując zmusić ich do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych. 36-latek po raz kolejny ma niemałe problemy.

- Dzielnicowy z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej patrolując swój rejon służbowy, zauważył grupę mężczyzn, spośród których jeden z nich spożywał alkohol w miejscu niedozwolonym i zachowywał się głośno i wulgarnie. Gdy podszedł bliżej, od razu spotkał się z agresywnym zachowaniem popełniającego wykroczenie 36-latka, który zagroził, że jeżeli ten podejmie wobec niego jakiekolwiek czynności, to on zaatakuje funkcjonariusza, grożąc mu pobiciem – informują pomorscy policjanci.

Dzień wcześniej wyszedł z więzienia. Rzucił w policjanta puszką i zaczął kopać mundurowych

Policjanci zdecydowanie zareagowali na agresywne zachowanie 36-latka. Podczas legitymowania mężczyzna rzucił w jednego z funkcjonariuszy puszką z piwem, a następnie zaczął kopać i znieważać interweniujących mundurowych. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że zaledwie dzień wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za wcześniejsze przestępstwa.

Interwencja zakończyła się zatrzymaniem 36-latka. Mężczyzna został następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenia ich oraz kierowania gróźb w celu zmuszenia policjantów do odstąpienia od czynności służbowych. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.

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