Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Polsce? Niewielka porodówka szykuje się do pobicia rekordu

Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Polsce? W czołówce Małopolska, Mazowsze i Pomorze

Jak wynika z danych GUS opublikowanych w 2026 roku, po raz pierwszy od 2017 roku liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. W marcu urodziło się o 6,4 proc. więcej dzieci niż rok wcześniej, a w pozostałych miesiącach spadki były znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. Zdaniem „Rzeczpospolitej” może to być efekt kilku czynników, m.in. spadku inflacji, stabilizacji sytuacji po pandemii oraz zmian na rynku nieruchomości. Jeśli obecny trend się utrzyma, współczynnik dzietności może wzrosnąć z 1,07 do około 1,11–1,12.

Warto zaznaczyć, że choć wskaźnik będzie wyższy niż w poprzednich latach, nadal pozostanie na niskim poziomie, ponieważ w Polsce dalej rodzi się znacznie mniej dzieci niż kilka dekad temu. W 2025 roku w Polsce urodziło się 238,3 tys. dzieci, o 13,5 tys. mniej niż w 2024 roku. Współczynnik urodzeń wyniósł wówczas 6,4 na 1000 mieszkańców, co było najniższym wynikiem w historii powojennej Polski.

Obecnie mamy końcówkę sierpnia 2026 roku, więc nie wiadomo jeszcze, jaki ostatecznie będzie współczynnik urodzeń w tym roku. Biorąc jednak pod uwagę dane za cały ubiegły rok, w Polsce jest obecnie tylko pięć regionów, w których wskaźnik ten jest wyższy niż dla całego kraju i tylko trzy, w których przekracza on 7 urodzeń na 1000 mieszkańców. Na pierwszym miejscu plasuje się Małopolskie z wynikiem 7,5‰ (7,5 urodzenia na 1000 mieszkańców), na drugim Mazowieckie – 7,4‰, a na trzecim Pomorskie – 7,1‰.

Gdzie rodzi się najwięcej dzieci na Pomorzu? Statystyki za 2025 rok

Pomorze to trzeci region w kraju, w którym w ubiegłym roku urodziło się najwięcej dzieci w stosunku do liczby mieszkańców, choć i tu od kilku lat stopniowo zmniejsza się liczba dzieci. W 2025 roku w województwie pomorskim przyszło na świat około 16,6 tys. dzieci, co oznacza spadek o ponad 5% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Najwięcej dzieci na Pomorzu przychodzi na świat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, placówce o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. W 2025 roku urodziło się tam 3376 dzieci. Drugie miejsce zajmuje Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, należący do Copernicusa, gdzie na świat przyszło 2627 dzieci. Ponad 2000 dzieci urodziło się w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie należącym do spółki Szpitale Pomorskie, a ponad 1500 w szpitalu w Kartuzach. W porodówce Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni Redłowie odnotowano natomiast ponad 1100 porodów.

Porodówka w Malborku. Prawdziwy fenomen i kolejny rekord urodzeń

Liczba porodów w większości placówek systematycznie spada. Na tym tle wyróżnia się kameralna porodówka Szpitala im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia, spółkę należącą do samorządu powiatu malborskiego. Dobra opinia o malborskiej porodówce sprawia, że coraz więcej ciężarnych z tego regionu decyduje się właśnie na poród w tej placówce.

Jak informował „Dziennik Bałtycki”, w 2025 roku przyszło tu na świat 839 dzieci. Był to rekord w 18-letniej historii spółki, wcześniej funkcjonującej jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W tym roku wynik może być jeszcze lepszy. Pod koniec lipca w malborskim szpitalu odbył się już 500. poród od początku roku.

Taka liczba nie robi oczywiście dużego wrażenia na tle największych szpitali. Dla kameralnej porodówki jest jednak spektakularnym wynikiem i pozwala jej wyróżnić się na tle podobnej wielkości placówek w całym kraju. Co więcej, wiele wskazuje na to, że Malbork może pobić kolejny rekord. W analogicznym okresie ubiegłego roku porodów było o kilkadziesiąt mniej. Szpital szacuje więc, że w 2026 roku liczba urodzeń może sięgnąć nawet 900.

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