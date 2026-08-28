Wyjątkowy Paczkomat z ławeczką dla fanów „Rancza”. Urządzenie wygląda zjawiskowo

InPost postawił w Jeruzalu Paczkomat w stylu „Rancza”

Niedawno w mazowieckim Jeruzalu zakończono kręcenie ujęć do jedenastej, a zarazem ostatniej serii „Rancza”. Z tej okazji w miejscowości "grającej" rolę serialowych Wilkowyj pojawił się niecodzienny Paczkomat sieci InPost, który z pewnością przypadnie do gustu fanom popularnej produkcji. Maszynę oklejono bowiem w sposób nawiązujący do serialu, a tuż przed nią postawiono rekwizyt jednoznacznie kojarzący się z „Ranczem” – słynną ławeczkę.

Wyjątkowy automat kurierski zlokalizowany jest w gminie Mrozy, w powiecie mińskim. Stoi on przy ulicy Szkolnej 8B w Jeruzalu, na parkingu sąsiadującym z boiskiem Orlik. Z informacji zamieszczonych przez InPost wynika, że maszyna jest dostępna przez całą dobę. Klienci mogą korzystać ze strefy ułatwionego dostępu, a także otwierać skrytki i opłacać przesyłki za pomocą dedykowanej aplikacji oraz systemu PayByLink.

Nowy automat stanął w odległości niespełna 300 metrów od rynku, gdzie mieści się znany wszystkim widzom sklep „U Krysi”. Co ciekawe, jest to obecnie jedyny Paczkomat InPost funkcjonujący na terenie tej wsi.

Jedenasty sezon „Rancza” wraca na ekrany po dekadzie

Po dziesięciu latach przerwy fani „Rancza” doczekają się kontynuacji, która będzie jednocześnie zwieńczeniem losów ich ulubionych bohaterów. Po wielu zawirowaniach władze Telewizji Polskiej pod koniec minionego roku dały zielone światło na realizację nowych odcinków, co zostało oficjalnie ogłoszone.

Zdjęcia do nowej serii kręcono w Jeruzalu i okolicznych miejscowościach od czerwca do sierpnia. Sezon będzie składał się z sześciu odcinków, opartych na scenariuszu filmu „Ranczo. Zemsta wiedźm”, napisanym przez zmarłego w 2018 roku Andrzeja Grembowicza. Z powodu śmierci głównego scenarzysty, reżyser Wojciech Adamczyk kategorycznie stwierdził, że będzie to ostateczne pożegnanie z mieszkańcami Wilkowyj, a widzowie dowiedzą się, jak ułożyło się ich życie przez minioną dekadę.

Na planie ponownie zjawili się aktorzy znani z poprzednich serii, tacy jak Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Dorota Chotecka-Pazura oraz Violetta Arlak. W nowej odsłonie nie zobaczymy jednak Agnieszki Pawełkiewicz, która zrezygnowała z roli Kingi ze względu na scenariusz, a także Elżbiety Romanowskiej, odtwórczyni roli Joli, która nie otrzymała propozycji powrotu. Zabranie też aktorów, którzy odeszli w ostatnich latach – m.in. Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że premiera jedenastego sezonu „Rancza” ma mieć miejsce 6 grudnia 2026 roku.

Zakończenie zdjęć na planie „Rancza”:

Ranczo. Tak się zmieni życie Klaudii w nowym sezonie. Będzie żoną Dudy!