Druh z OSP stracił wszystko. Pożar pochłonął jego gospodarstwo

To on jako pierwszy przybywał na ratunek

Radek jako druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszniewie wielokrotnie narażając własne życie pomagał innym w najtrudniejszych sytuacjach. Gasił pożary, ratował uczestników wypadków drogowych.

Teraz to jego dopadł pech, odbierając wszystko na co pracował.

Tragedia młodego mężczyzny rozpoczęła się na początku lipca, gdy przez miejscowość przeszła niszczycielska wichura. Wiatr zerwał dachy z wielu budynków, w tym z pomieszczeń gospodarczych Radka.

– To było straszne, co wtedy się działo. Wszystko trwało chwilę. Po potwornym huku zobaczyłem, że na moich budynkach nie ma dachów. Wszystko poleciało gdzieś w pola – opowiada młody druh w rozmowie z reporterem „Super Expressem”.

- Z uwagi na to, że na co dzień pracuję w branży budowlanej i aby uchronić przed deszczem sprzęt, którym ją wykonuję, wszystko przeniosłem ze zniszczonych budynków do stodoły obok. Zbliżały się żniwa więc odbudowę zerwanych dachów odłożyłem na później. Musiałem najpierw zebrać plony z pól. Zboże, oraz słomę umieściłem w stodole gdzie znajdował się specjalistyczny sprzęt budowlany - dodaje młody, ochotniczy strażak.

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Nieszczęścia chodzą parami

Jak mówi, gdy tylko wywiązał się ze swoich obowiązków jako gospodarz, przystąpił do zaplanowanej wcześniej naprawy dachu. Niestety na początku sierpnia druh musiał zmierzyć się z kolejnym kataklizmem.

Tym razem wichura zerwała instalacje elektryczne, co w konsekwencji doprowadziło do wielkiego pożaru wspomnianej wcześniej stodoły. Z jednej chwili ogień pochłonął wszystko.

- Straciłem nie tylko całoroczne plony, ale i sprzęt budowlany, którym zarabiałem na życie. Zostałem z niczym - mówił Radek.

Młody strażak nie chce się jednak poddać i zamierza odbudować wszystko, co zabrał mu żywioł. Niestety samemu nie stać go na wszystkie konieczne naprawy. Dlatego druh zdecydował się zorganizować zbiórkę, w której prosi o pomoc. Jego celem jest ponowne stanięcie na nogi.

Link do zbiórki można znaleźć na stronie pomagam.pl.