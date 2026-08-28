Brutalny atak w gdańskim tramwaju! Bił pasażera po głowie i próbował zabrać mu plecak

Brutalny atak w gdańskim tramwaju. 19-latek bił pasażera po głowie i chciał zabrać mu plecak

Do wstrząsających scen doszło w tramwaju jadącym w kierunku centrum Gdańska. Napastnik podszedł do jednego z pasażerów i zaczął uderzać go pięścią w głowę. W pewnym momencie chwycił plecak 25-latka i próbował go zabrać. Gdy zorientował się, że nie zdoła go wyrwać, wysiadł z tramwaju.

Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu na Przymorzu. Funkcjonariusze zebrali i dokładnie przeanalizowali zdobyte informacje, zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz rozmawiali z osobami, które mogły pomóc w ustaleniu sprawcy. Po poznaniu jego wyglądu policjanci ustalili jego tożsamość oraz adres. W minioną środę zatrzymali 19-letniego obywatela Polski na terenie powiatu gdańskiego.

Prokurator chciał aresztu dla 19-latka. Sąd zdecydował inaczej

- Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku i usłyszał zarzut usiłowania rozboju i naruszenia nietykalności cielesnej. Prokurator zawnioskował też o areszt dla podejrzanego, jednak sąd nie przychylił się do wniosku i wobec 19-latka został zastosowany dozór Policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonych 25-latkiem – informuje asp.sztab.Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

Za rozbój grozi kara do 15 lat więzienia. Taka sama kara przewidziana jest za usiłowanie popełnienia tego przestępstwa. Z kolei za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku pozbawienia wolności.

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