Nie żyje najmłodszy monarcha świata. Władzę objął jako 3-latek

Nie żyje najmłodszy monarcha świata. Król Oyo z Ugandy miał 34 lata

Nie żyje Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, król Tooro w zachodniej Ugandzie. Informację o śmierci monarchy przekazał premier królestwa Tooro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki. Jak informuje BBC, król zmarł w czwartek. Premier określił jego odejście jako „niemożliwą do oszacowania stratę” dla rodziny królewskiej oraz mieszkańców Tooro.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV objął tron w 1995 roku, gdy miał zaledwie trzy lata. Został królem po śmierci swojego ojca. Ponieważ był jeszcze dzieckiem, do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności obowiązki monarchy sprawowała rada regencyjna, do której należała m.in. jego matka. Oficjalnie Oyo został koronowany w 2010 roku, w wieku 18 lat.

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Księga Rekordów Guinnessa i najmłodszy król na świecie

Oyo trafił do Guinness World Records jako najmłodszy panujący monarcha na świecie. Był 13. władcą Tooro, królestwa, którego początki sięgają pierwszych lat XIX wieku. Jego rola miała głównie charakter kulturowy i tradycyjny. Królestwo obejmuje społeczność liczącą ponad dwa miliony ludzi.

Uganda jest republiką, na której czele stoi wybierany w wyborach prezydent. W państwie funkcjonuje jednak kilka tradycyjnych królestw. Ich monarchowie nie sprawują władzy politycznej, ale nadal mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności i ich tradycji.

Jak informuje BBC, władze królestwa Tooro nie podały oficjalnej przyczyny śmierci 34-letniego króla. Jeden z ministrów rządu Ugandy przekazał jednak lokalnym mediom, że Oyo był w ciężkim stanie i przebywał na leczeniu w Stanach Zjednoczonych.

Król Oyo nie zawarł oficjalnie małżeństwa. Premier Tooro zapewnił jednak, że ciągłość monarchii nie jest zagrożona. Według niego zmarły król pozostawił syna, który jest następcą tronu. Jego tożsamość zostanie oficjalnie podana w późniejszym terminie, zgodnie ze zwyczajami i tradycją królestwa Tooro.

BBC przypomina, że Oyo wspierał działania związane m.in. z edukacją i młodzieżą. Angażował się również w ochronę klimatu oraz inicjatywy mające zwiększać świadomość społeczną na temat HIV i AIDS.

I am very sorry to hear of the death of Oyo Nyimba, the late Omukama of Tooro.He spent much of his short life growing into the leadership of his kingdom. He was crowned in 1995 after his father's death. He was 3 years old.Here's a clip of his coronation. Courtesy @Reuters. pic.twitter.com/OeVFDSiOrJ— Derek R Peterson (@Unseen_Archive) August 27, 2026

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