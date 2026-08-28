Nie żyje król Harald V! "Odszedł spokojnie o 6:35". Ostatnie dni spędził w szpitalu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-28 9:03

Nie żyje Harald V. Król Norwegii zmarł w piątek, 28 sierpnia, w wieku 89 lat. Od kilkunastu dni monarcha przebywał w szpitalu w Oslo, a jego stan w ostatnich godzinach określano jako niezwykle poważny. Harald V zasiadał na norweskim tronie od 1991 roku. Jego następcą zostanie książę koronny Haakon.

Nie żyje król Harald V. Pałac Królewski przekazał oficjalny komunikat

Nie żyje Harald V. Król Norwegii zmarł w piątek, 28 sierpnia, w wieku 89 lat. Monarchę od kilkunastu dni leczono w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, a dzień przed jego śmiercią Pałac Królewski informował, że jego stan jest niezwykle poważny. Harald V zasiadał na norweskim tronie od 1991 roku.

Harald V 17 sierpnia trafił do szpitala Rikshospitalet w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W trakcie hospitalizacji wykryto u niego również bakterie we krwi i rozpoczęto antybiotykoterapię. Mimo wysiłków lekarzy życia 89-letniego monarchy nie udało się uratować.

- Z głębokim żalem informujemy, że Jego Wysokość Król Harald zmarł. Król Harald zmarł spokojnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, w piątek 28 sierpnia o godzinie 6:35 — poinformował w piątek, 28 sierpnia pałac królewski w oficjalnym komunikacie.

Harald V zasiadał na tronie od 1991 roku. Kto zostanie jego następcą?

Król Harald V urodził się 21 lutego 1937 roku w Skaugum niedaleko Oslo. Jest synem późniejszego króla Olafa V i Marty Bernadotte. Podczas II wojny światowej wraz z matką i siostrami opuścił Norwegię, uciekając najpierw do Szwecji, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie kształcił się m.in. w Norweskiej Akademii Wojskowej oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim. Był także zapalonym żeglarzem i trzykrotnie reprezentował Norwegię na igrzyskach olimpijskich.

Po śmierci ojca 17 stycznia 1991 roku Harald V objął norweski tron. Przez lata cieszył się dużą popularnością wśród poddanych. W ostatnich dekadach monarcha zmagał się jednak z problemami zdrowotnymi. W 2003 roku chorował na raka pęcherza, a w 2024 roku podczas pobytu w Malezji wszczepiono mu tymczasowy, a następnie stały rozrusznik serca. W sierpniu 2026 roku król trafił do szpitala z powodu choroby krwi. 27 sierpnia Pałac Królewski poinformował o znacznym pogorszeniu jego stanu zdrowia. Po śmierci Haralda V pierwszy w kolejce do norweskiego tronu jest jego 53-letni syn, książę koronny Haakon.

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