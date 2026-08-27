Nie żyje słynny zbrodniarz wojenny. Ratko Mladić wymordował tysiące ludzi

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-27 15:17

Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, nie żyje. Miał 84 lata. Informację o jego śmierci podały w czwartek serbskie media. Mladić odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.

Ratko Mladic
Autor: Radivoje Pavicic/ Associated Press

Ratko Mladić nie żyje. „Rzeźnik Bośni” miał 84 lata

Nie żyje zbrodniarz Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, nie żyje. Miał 8r lata. Informację o jego śmierci przekazała w czwartek serbska telewizja Informer. Były generał Serbów bośniackich przebywał w więzieniu w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia.

Mladić był jednym z głównych dowódców podczas wojny w Bośni w latach 1992-1995. Kierował armią Serbów bośniackich. Został uznany za odpowiedzialnego m.in. za masakrę w Srebrenicy w lipcu 1995 roku. Zamordowano tam około 8 tys. bośniackich muzułmanów – mężczyzn i chłopców. Była to największa masakra w Europie od zakończenia II wojny światowej.

Mladić odpowiadał również za zbrodnie związane z trwającym niemal cztery lata oblężeniem Sarajewa. Zginęło podczas niego około 10 tys. osób, w tym 1,5 tys. dzieci. Siły Serbów bośniackich ostrzeliwały miasto i atakowały jego mieszkańców z użyciem snajperów.

Mladić został zatrzymany 26 maja 2011 roku. Poszukiwania trwały niemal 16 lat

Przez wiele lat Mladić ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany 26 maja 2011 roku w wiosce na północ od Belgradu. Poszukiwania trwały niemal 16 lat. Następnie przekazano go do Hagi.

W 2017 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii uznał go za winnego ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Został skazany na dożywocie. Mladić odwołał się od wyroku, ale w 2021 roku został on podtrzymany.

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SERBIA
RATKO MLADIC