Nie żyje słynny zbrodniarz wojenny. Ratko Mladić wymordował tysiące ludzi

Ratko Mladić nie żyje. „Rzeźnik Bośni” miał 84 lata
Nie żyje zbrodniarz Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, nie żyje. Miał 8r lata. Informację o jego śmierci przekazała w czwartek serbska telewizja Informer. Były generał Serbów bośniackich przebywał w więzieniu w Hadze, gdzie odbywał karę dożywotniego więzienia.
Mladić był jednym z głównych dowódców podczas wojny w Bośni w latach 1992-1995. Kierował armią Serbów bośniackich. Został uznany za odpowiedzialnego m.in. za masakrę w Srebrenicy w lipcu 1995 roku. Zamordowano tam około 8 tys. bośniackich muzułmanów – mężczyzn i chłopców. Była to największa masakra w Europie od zakończenia II wojny światowej.
Mladić odpowiadał również za zbrodnie związane z trwającym niemal cztery lata oblężeniem Sarajewa. Zginęło podczas niego około 10 tys. osób, w tym 1,5 tys. dzieci. Siły Serbów bośniackich ostrzeliwały miasto i atakowały jego mieszkańców z użyciem snajperów.
Mladić został zatrzymany 26 maja 2011 roku. Poszukiwania trwały niemal 16 lat
Przez wiele lat Mladić ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został zatrzymany 26 maja 2011 roku w wiosce na północ od Belgradu. Poszukiwania trwały niemal 16 lat. Następnie przekazano go do Hagi.
W 2017 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii uznał go za winnego ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Został skazany na dożywocie. Mladić odwołał się od wyroku, ale w 2021 roku został on podtrzymany.