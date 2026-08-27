Dramat w Tatrach! Turysta spadł ze 100 metrów, nie żyje

Dramat w górach. W Tatrach zginął turysta z Czech

Informacja z ostatniej chwili! Jak przekazał reporter radia RMF FM, Maciej Pałahicki, w czwartek, 27 sierpnia, doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku w polskich Tatrach. "Ze szlaku Orla Perć, na odcinku przebiegającym przez Granaty, spadł turysta" - poinformował. Mężczyzna spadł z wysokości około 100 metrów. Nie przeżył upadku. Wiadomo, że był obywatelem Czech, a po górach wędrował z kolegą.

Reporterzy Radia Eska rozmawiali z ratownikiem TOPR. "Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na Skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka Skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny, jest tyle miejsc, w których tam można spaść, ze każde, najbardziej banalne potknięcie może się skończyć tragicznie" - mówi Jan Gąsienica-Roj. Ratownicy potwierdzili zgon mężczyzny, a jego ciało sprowadzili do Zakopanego.

Kolejna tragedia na Orlej Perci

To kolejny wypadek na Orlej Perci w ciągu nieco ponad dwóch tygodni. "We wtorek 11.08 o godz. 18:18 centrala TOPR została powiadomiona o wypadku w Dolinie Pańszczycy. Turysta schodzący z Przełęczy Krzyżne przekazał, że pod ścianami Małej Buczynowej Turni zauważył leżącą osobę. Na miejsce skierowano śmigłowiec TOPR z załogą ratowniczą. Po desancie ratownicy stwierdzili, że turystka doznała śmiertelnych obrażeń. Jej ciało zostało przetransportowane śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem. W momencie wypadku nie było świadków zdarzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że kobieta spadła z grani Małej Buczynowej Turni, z rejonu szlaku Orlej Perci, z wysokości około 200 metrów" - głosił komunikat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kobietą, która tam zginęła była 36-letnia Bydgoszczanka, bratanica wiceprezydenta Bydgoszczy, Mirosława Kozłowicza. Karolino, nadal nie możemy uwierzyć, że nie ma Cię już wśród nas. Kochałaś ludzi, góry, ale przede wszystkim zwierzęta, które od swoich najmłodszych lat otaczałaś troską i opieką. Mimo ukończenia studiów prawniczych, całe swoje życie zawodowe poświęciłaś właśnie im - niosłaś im pomoc, nauczyłaś nas ich głosu. Drugą Twoją pasją były góry. Każdą wolną chwilę spędzałaś na wędrówkach lub wspinaczkach - najpierw - po niższych ich partiach, sięgając coraz wyżej. Nie umiałaś bez nich żyć. Choć byłaś bardzo rozsądna i doświadczona w zdobywaniu kolejnych szczytów, we wtorek góry zabrały nam Ciebie z Orlej Perci - jednego z najtrudniejszych polskich szlaków. Nie poszłaś tam bez przygotowania i wiedzy o niebezpieczeństwie, tym razem coś spowodowało, że doszło do tragedii. Przecież miałaś ze swoim Tatą jechać tam znowu za kilka tygodni. Byliście umówieni…" - żegnał ją we wzruszającym wpisie.