Skolim zaśpiewa na wydarzeniu u Nawrockiego. Polska polityczka zaskoczona. Mówi o guście muzycznym prezydenta

W Juracie po raz pierwszy odbędzie się wyjątkowe spotkanie z młodzieżą. Organizatorzy zapowiadają, że chodzi o to, by wsłuchać się w głos młodych: co ciekawego mają do powiedzenia o Polsce i co chcieliby dla niej zrobić. Centralny punkt wydarzenia będzie bezpośrednie spotkanie młodych ludzi z Karolem Nawrockim, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania. W programie dwudniowego wydarzenia znalazły się: debaty o Polsce i możliwościach młodego pokolenia, spotkania z pierwszą damą Martą Nawrocką, rozmowy ze współpracownikami prezydenta, gra strategiczna BBN czy otwarte posiedzenie Rady Młodzieży. Zaplanowano też koncerty, sport, aktywności na plaży i wodzie.

Spotkanie młodzieży u prezydenta w Juracie. Kto wystąpi na koncercie?

Wiadomo już, kto wystąpi w ramach koncertów. Na scenie pojawią się Skolim, Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Od razu po ogłoszeniu gwiazd pojawiły się pytania o to, czy aby na pewno to dobry wybór. Niedawno głośno było choćby o koncercie Skolima, którego utwory, których treści są erotyczne, a były śpiewane w obecności dzieci.

W rozmowie z Plotkiem na temat wydarzenia, ale też artystów głos zabrał poseł Marcin Józefaciuk. Przyznał on, że udział w wydarzeniu to pewna nobilitacja dla artysty. - Koncert jest pewnego rodzaju odwdzięczeniem się za wsparcie tak szerokiego grona fanów - dodał. Zaznaczył także, że jednak warto zwracać uwagę na przekazać: - Natomiast jeżeli jest to sygnowane przez Kancelarię Prezydenta, jeżeli jest to spotkanie z prezydentem i stworzone przez prezydenta, to ma się rozumieć, że Kancelaria Prezydenta też uzgodni zakres treści piosenek oraz przekaz.(...) Nie wyobrażam sobie, żeby treści wulgarne, seksualne były na takim wydarzeniu. Tym bardziej sygnowanym przez prezydenta, który jest osobą konserwatywną, tradycyjną.

Głos zabrała także Magdalena Biejat. Senator oceniła, że ta impreza: - (...) jest symbolem ogromnych ambicji prezydenta, daleko wykraczających poza jego podstawowe zadanie. Prezydent próbuje rozpychać się na polskiej scenie politycznej i chce odgrywać rolę, jakiej nie przewiduje polska konstytucja - wyznała Plotkowi. O samym doborze artystów powiedziała:

- Miałam lepsze zdanie o guście muzycznym prezydenta. Chciałabym, żeby istniała jakaś selekcja artystów, którzy za publiczne pieniądze grają na prezydenckich eventach, bo jednak jest to jakoś żenujące, że po śpiewaniu o spółkowaniu przy dzieciach dostaje takie zaproszenie.

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