Minister sportu zabrał głos po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. Padły słowa o kompromitacji

PAP
PAP
likp
2026-08-27 12:09

Radosław Piesiewicz został zatrzymany. Do sprawy odniósł się już Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, który nie przebierał w słowach. - Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u - napisał szef resortu sportu. Padły też słowa o kompromitacji.

Minister Jakub Rutnicki z rakietą na korcie tenisowym. O jego reakcji na zatrzymanie Radosława Piesiewicza przeczytasz w SE.
Autor: Jaskółka Paweł / Super Express

Radosław Piesiewicz zatrzymany. Jakub Rutnicki zabrał głos

W czwartek szef MS Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował, że w ramach śledztwa w sprawie ZondaCrypto zatrzymany został Radosław P.  - Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK - przekazał na platformie X Żurek. Do sprawy odniósł się minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Kim jest Radosław Piesiewicz? Już dawno interesowało się nim CBA

Radosław Piesiewicz zatrzymany. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u. Mówimy o tym od miesięcy, mówi też o tym środowisko sportowe. Piesiewicz skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Czekamy na informacje prokuratury

- napisał w mediach społecznościowych Rutnicki.

Z informacji prokuratury przekazanych PAP wynika, że po zakończeniu czynności w Warszawie prezes PKOl zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach.

Sprawa Radosława Piesiewicza. O co chodzi?

W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 opublikowały ustalenia wspólnego śledztwa, z którego wynika, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tys. euro oraz inne prezenty w zamian za rzekome "wstawiennictwo" ws. problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zapytany przez TV Republika o doniesienia mediów, prezes PKOl zapewnił, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomógł mu w zakupie. We wtorek szef MS poinformował, że w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje m.in. dotyczące ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej prezesowi PKOl.

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