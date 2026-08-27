Do ogromnej tragedii doszło w środowy wieczór w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o dramatycznym zdarzeniu drogowym w miejscowości Połajewo. Na miejscu okazało się, że doszło do zderzenia motocykla z rowerem. Skutki wypadku okazały się fatalne.

Wypadek w Połajewie. Wstępne ustalenia policji

Zdarzenie miało miejsce około godziny 20:00 na ulicy Szamotulskiej. Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez służby, na prostym odcinku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku brali udział 47-letni rowerzysta oraz 57-letni motocyklista.

Policjanci, którzy pracowali na miejscu, dokonali pierwszych, kluczowych ustaleń dotyczących przebiegu zdarzenia.

- Kierujący rowerem na prostym odcinku drogi 47-letni mieszkaniec gminy Połajewo, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku 57-letnim motocyklistą, również mieszkańcem gminy Połajewo

- przekazała nam asp. szt Karolina Górzna-Kustra z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Niestety, siła uderzenia była tak duża, że obaj mężczyźni odnieśli bardzo poważne obrażenia.

Dramatyczna akcja ratunkowa i utrudnienia

Na miejscu natychmiast podjęto próbę reanimacji poszkodowanych.

- Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu

- przekazała policjantka.

Przez wiele godzin droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Działania służb trwały do późnych godzin nocnych, a policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady i gromadzili materiał dowodowy.

Śledztwo w toku

Teraz kluczowe będzie wyjaśnienie, dlaczego doszło do tej tragedii. Policja zapowiada szczegółową analizę zebranego materiału.

- W ciągu najbliższych kilku dni policjanci wspólnie z prokuraturą będą analizować zebrany na miejscu materiał dowodowy, jak również przeprowadzać niezbędne czynności procesowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tej tragedii

- poinformowała nas asp. szt Karolina Górzna-Kustra.