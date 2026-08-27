Pogoda dla Poznania na weekend 28-30 sierpnia

Najbliższy weekend w Poznaniu upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Aura pokaże dwa oblicza – od letniego ciepła i słońca, po wyraźne ochłodzenie z opadami deszczu. Najcieplejszym dniem weekendu będzie piątek, natomiast sobota przyniesie zauważalne załamanie pogody, które może wpłynąć na weekendowe plany.

Piątek, 28 sierpnia. Ciepły i wietrzny początek weekendu

Piątek zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu, szczególnie dla miłośników słońca. Na niebie w Poznaniu pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a temperatura maksymalna sięgnie nawet 27 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14°C. Tego dnia warto zwrócić uwagę na wiatr, który będzie dość silny, osiągając w porywach prędkość około 7 m/s. Opady deszczu nie są prognozowane.

Sobota, 29 sierpnia. Nagła zmiana aury i opady deszczu

W sobotę pogoda w Poznaniu ulegnie gwałtownej zmianie. Ten dzień będzie najchłodniejszy z całego weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 22 stopni Celsjusza. To spadek o około pięć stopni w porównaniu z piątkiem. Co więcej, na niebie pojawią się chmury, z których prognozowane są słabe opady deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 17°C.

Niedziela, 30 sierpnia. Powrót ciepła, ale pod chmurami

Ostatni dzień weekendu przyniesie poprawę, jeśli chodzi o temperaturę. Termometry w Poznaniu znów wskażą wartości podobne do tych z piątku, osiągając w ciągu dnia nawet 26 stopni Celsjusza. Mimo powrotu ciepła, niebo pozostanie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. W niedzielę nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Poznaniu?

Zmienna aura będzie miała kluczowy wpływ na plany mieszkańców. Piątek, z wysoką temperaturą i niewielką ilością chmur, to idealny moment na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze. W sobotę plany spacerowe czy rekreacyjne mogą pokrzyżować opady deszczu i wyraźnie niższa temperatura, dlatego dobrze jest przygotować parasol lub pomyśleć o aktywnościach pod dachem. Z kolei niedziela, mimo dużego zachmurzenia, znów będzie sprzyjać wyjściom z domu dzięki powrotowi wysokiej temperatury i braku opadów.

Dane pogodowe: OpenWeather