Pojechał po rzecz na grób taty. 17-letni Nikodem zginął w drodze. Kierująca autem usłyszała zarzut

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-26 15:50

Po niemal pół roku od tragicznego zderzenia na drodze krajowej numer 11 śledczy przedstawili zarzuty. Kobieta kierująca autem osobowym odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginął młody kierowca jednośladu. Grozi jej surowa kara pozbawienia wolności.

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na odcinku trasy krajowej numer 11 przebiegającej przez miejscowość Rogaszyce.

Pod koniec marca jednoślad wbił się w wyjeżdżające na główną trasę osobowe renault. Za kierownicą auta siedziała 59-letnia kobieta, która włączała się do ruchu z drogi nieutwardzonej. Z ustaleń śledczych popartych ekspertyzami biegłych wynika jasno, że kierująca nie zachowała ostrożności i wymusiła pierwszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście. Na tej podstawie przedstawiono jej oficjalne zarzuty spowodowania katastrofy na drodze.

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Szczegóły prokuratorskiego śledztwa w tej sprawie przedstawił Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Nieumyślnie naruszyła zasady ruchu drogowego w ten sposób, że włączając się do ruchu poprzez wjazd z drogi gruntowej usytuowanej po prawej stronie DK 11, nie zachowała szczególnej ostrożności i nie obserwowała należycie drogi, na którą wjeżdżała, przez co nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, poruszającemu się tą drogą w kierunku miejscowości Kępno.

Jak ustalili biegli, było to naruszenie prawa o ruchu drogowym i doprowadziło do sytuacji, w której kierowany przez pokrzywdzonego motocykl, pomimo podjęcia przez niego manewru obronnego w postaci hamowania, który jak wykazali biegli nie mógł być skuteczny, uderzył w lewy przedni bok samochodu. W efekcie mężczyzna doznał bardzo rozległych obrażeń ciała, które skutkowały jego zgonem.

Grób Nikodema utonął w kwiatach
Galeria zdjęć 11

Obrażenia młodego kierowcy jednośladu były niezwykle rozległe, dlatego siedemnastolatek poniósł śmierć bezpośrednio na miejscu tragicznego wypadku.

W trakcie oficjalnego przesłuchania prowadzonego przez prokuratora podejrzana odniosła się do stawianych jej zarzutów i częściowo potwierdziła swoją winę w zdarzeniu.

Dokumenty z aktem oskarżenia już niedługo zostaną oficjalnie skierowane do rozpatrzenia przez sąd. Za spowodowanie tragicznego w skutkach wypadku kobiecie grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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