Lekarze uratowali 600-gramową dziewczynkę! To prawdziwi bohaterowie

Lekarze uratowali wcześniaka ważącego zaledwie 600 gramów. Sukces w Ostrowie Wielkopolskim

Zespół specjalistów ze szpitala w Ostrowie Wielkopolskim ponownie udowodnił, że potrafi walczyć o każde życie. Tym razem pomoc trafiła do dziewczynki urodzonej już w 26. tygodniu ciąży. Waga dziecka wynosiła zaledwie 600 gramów. U tego skrajnego wcześniaka zdiagnozowano bardzo poważne problemy z układem pokarmowym. Noworodek wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. O specyfice operowania tak małych pacjentów opowiedział Witold Miaśkiewicz, kierujący miejscowym oddziałem chirurgii dziecięcej.

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To jest wcześniak, skrajny wcześniak, chyba 26 tydzień się dziecko urodziło i pierwsza walka to oczywiście walka kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej, bo te dzieci muszą być wspomagane oddechowo, te dzieci mają wszystko niedojrzałe, bym powiedział ogólnie. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym u tych dzieci. I trzeba po prostu pacjenta operować, także to jest taka chirurgia, bym powiedział, dość charakterystyczna, noworodkowa czy wcześniacza dla takich najmniejszych pacjentów. Te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy, bo to raczej sobie nie wyobrażam inaczej.

Skomplikowany zabieg chirurgiczny miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Obecnie masa ciała niemowlęcia zbliża się do jednego kilograma, zdrowie dziecka ulega stopniowej poprawie. Choć parametry życiowe pozostają stabilne, lekarze wciąż określają stan pacjentki jako średnio-ciężki. Wiadomo już, że maluch będzie musiał pozostać pod stałą opieką szpitalną przez wiele kolejnych tygodni.

W ostrowskiej placówce każdego roku przeprowadza się od jednej do kilku podobnych operacji u dzieci, których waga nie przekracza tysiąca gramów. Tutejsza lecznica dysponuje oddziałem neonatologicznym o trzecim, najwyższym poziomie wyspecjalizowania opieki medycznej. W całym województwie wielkopolskim działają zaledwie dwa takie specjalistyczne ośrodki, a drugi z nich znajduje się w Poznaniu.