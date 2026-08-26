Żona Tymoteusza Puchacza ocieka sławą i urodą! Jej zdjęcia rozpalają zmysły

Tymoteusz Puchacz awansował do Ligi Mistrzów. Wcześniej wziął ślub

Tymoteusz Puchacz stał się jednym z bohaterów drużyny Sabah Baku. Ekipa z Azerbejdżanu awansowała do Ligi Mistrzów 2026/27, eliminując w czwartej rundzie kwalifikacji izraelski Hapoel Beer Shewa. A jeszcze niedawno z Polaka śmiano się z powodu wyboru klubu, w którym zdecydował się kontynuować karierę... Teraz Tymoteusz Puchacz zagra w najważniejszych klubowych rozgrywkach na świecie. Zanim Tymek dostał się do Champions League, sporo działo się w jego życiu prywatnym. W maju obrońca wziął ślub ze znaną influercerką Oliwia Nincevic, znaną jako Oliwciaks. Kobieta poza sławą imponuje także urodą, a jej gorące zdjęcia rozpalają zmysły internautów.

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Galeria: Gorące zdjęcia Olwciaks, żony Tymoteusza Puchacza

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Ślub Tymoteusza Puchacza. Kim jest Oliwciaks, żona piłkarza?

Sam ślub Tymoteusza Puchacza i Oliwciaks był wielkim zaskoczeniem, nawet... dla najbliższych młodej pary. Wszystko do końca utrzymywane było w tajemnicy.

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Byli w szoku, nie spodziewali się (goście - red.). Myśleli, że jadą na galę influencerską, wygenerowaliśmy zaproszenia AI. Myślałem, że to nie wzbudzi podejrzeń, ale podobno trochę wzbudziło. Jechali jak na galę, więc łatwo było to połączyć tak, żeby każdy był ładnie ubrany, a kobiety pomalowane. Parę razy dałem gafę typu: jak świadkowa przyjechała, to powiedziałem do niej „świadkowa”. Było blisko wpadki, ale uratowałem sytuację

- wyznał ze śmiechem popularny "Puszka" w rozmowie z Kanałem Sportowym. Wybranka piłkarza Sabah Baku to nie tylko bardzo popularną influercerka specjalizującą się w modzie i urodzie (jej profile śledzi około miliona kont), lecz także prężnie działającą bizneswoman. Oliwciaks jest właścicielką marki biżuteryjnej Nincevic Jewellery, a także współtwórczynią agencji zarządzającej twórcami.