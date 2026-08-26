Wielkie emocje pod Stargardem! Ekstremalne mistrzostwa Polski i Europy już we wrześniu

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Timbersport to dynamiczna rywalizacja w kilku konkurencjach, w których tradycyjne zadania kiedyś będące domeną drwala należy wykonać w odpowiednim tempie i z precyzją godną profesjonalnego sportu. Zawody z cyklu STIHL TIMBERSPORTS przekształciły umiejętność obchodzenia się z drewnem w porywającą dyscyplinę sportową, w której o wyniku mogą zdecydować ułamki sekund. Zawodnicy wykorzystują specjalistyczne siekiery, piły ręczne i pilarki, mierząc się z drewnianymi kłodami w konkurencjach wymagających dużej mocy, doskonałej koordynacji, wytrzymałości i starannego dopracowania techniki.
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Mistrzostwa Polski i Europy Stihl Timbersports pod Stargardem
Tegoroczne zawody w Barzkowicach to rywalizacja o wyjątkowej randze. W ciągu jednego weekendu publiczność zobaczy zarówno walkę o najważniejszy krajowy tytuł, jak i indywidualne pojedynki czołowych zawodników z Europy. Przed zmaganiami seniorów odbędą się zawody juniorów, z udziałem najlepszych młodych adeptów timbersportu.
W sobotę 12 września odbędą się XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS. Najlepsi zawodnicy w kraju przystąpią do rywalizacji w sześciu konkurencjach: trzech z użyciem siekiery oraz trzech z wykorzystaniem pił i pilarek.
Standing Block Chop, Underhand Chop i Springboard sprawdzają umiejętności rąbania drewna siekierą w różnych pozycjach i warunkach. W konkurencjach Single Buck, Stock Saw oraz Hot Saw o wyniku decyduje szybkość i precyzja cięcia pilarkami i piłą ręczną. Każde z zadań wymaga innego przygotowania technicznego, dlatego o końcowym wyniku przesądzają wszechstronne umiejętności zawodnika oraz precyzja i utrzymanie tempa przez całe zawody.
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Faworyci mistrzostw Stihl Timbersports 2026 w Barzkowicach
W ubiegłym roku tytuł mistrza Polski zdobył Szymon Groenwald. Było to pierwsze w karierze tego 20-letniego wówczas zawodnika mistrzostwo kraju. Tegoroczna edycja pokaże, czy ponownie stanie on na najwyższym stopniu podium i obroni tytuł, czy mistrzem okaże się jednak jeden z jego konkurentów. Największym rywalem Szymona może być Michał Dubicki, znany pod pseudonimem Axe Machine, pięciokrotny mistrz Polski. Poza wskazaną dwójką w gronie faworytów należy wymienić również utytułowanego Jacka Groenwalda – ojca Szymona – oraz dwukrotnego mistrza Polski Krystiana Kaczmarka.
W niedzielę 13 września scena w Barzkowicach należeć będzie do najlepszych europejskich zawodników, którzy wystartują w Mistrzostwach Europy w formacie Trophy. W przeciwieństwie do klasycznych zawodów indywidualnych rywalizacja odbywa się tutaj jako bezpośrednie pojedynki dwóch zawodników. Polskę reprezentować będą Jacek Groenwald i Michał Dubicki.
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W trakcie każdego startu uczestnicy muszą kolejno wykonać zadania z czterech konkurencji: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck oraz Standing Block Chop. Zawodnicy nie mają żadnej przerwy pomiędzy kolejnymi etapami, a na ukończenie całego biegu mają maksymalnie dwie minuty. Formuła pucharowa oznacza, że zwycięzca pojedynku awansuje dalej, natomiast przegrany kończy udział w zawodach.
Taki format wymaga od zawodnika połączenia szybkości, niezwykłej wydolności i odporności na presję. Nie wystarczy specjalizować się w jednej konkurencji. Najważniejsze jest utrzymanie właściwego rytmu oraz uniknięcie błędów podczas całej rywalizacji, ponieważ nawet niewielka strata może przesądzić o odpadnięciu z turnieju.
Szykują się ekstremalne emocje, szybkie pojedynki i widowiskowa rywalizacja. Zawody będzie można bezpłatnie oglądać na żywo w Barzkowicach, a także online na kanale YouTube STIHL Polska.
Najważniejsze informacje:
- Termin: 11–13 września 2026 (piątek, sobota i niedziela)
- Miejsce: Barzkowice k. Stargardu, woj. zachodniopomorskie, polana na terenie targów AGRO POMERANIA
- Piątek, 11 września godz. 13 – zawody juniorów Polish International Rookie Cup
- Sobota, 12 września, godz. 13 – XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS®
- Niedziela, 13 września, godz. 14 – Mistrzostwa Europy w formacie Trophy STIHL TIMBERSPORTS®
- Wstęp: bezpłatny
- Ogólnodostępna transmisja online na kanale YouTube Stihl Polska: https://www.youtube.com/user/STIHLPolska
STIHL TIMBERSPORTS to międzynarodowe zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Wywodzą się z Australii i Nowej Zelandii, ale sportowa rywalizacja drwali rozwijała się równolegle również w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Od 2001 roku zawody rozgrywane są też w Europie, a od 2003 roku – w Polsce.