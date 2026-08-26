Wielkie emocje pod Stargardem! Ekstremalne mistrzostwa Polski i Europy już we wrześniu

Timbersport to dynamiczna rywalizacja w kilku konkurencjach, w których tradycyjne zadania kiedyś będące domeną drwala należy wykonać w odpowiednim tempie i z precyzją godną profesjonalnego sportu. Zawody z cyklu STIHL TIMBERSPORTS przekształciły umiejętność obchodzenia się z drewnem w porywającą dyscyplinę sportową, w której o wyniku mogą zdecydować ułamki sekund. Zawodnicy wykorzystują specjalistyczne siekiery, piły ręczne i pilarki, mierząc się z drewnianymi kłodami w konkurencjach wymagających dużej mocy, doskonałej koordynacji, wytrzymałości i starannego dopracowania techniki.

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Mistrzostwa Polski i Europy Stihl Timbersports pod Stargardem

Tegoroczne zawody w Barzkowicach to rywalizacja o wyjątkowej randze. W ciągu jednego weekendu publiczność zobaczy zarówno walkę o najważniejszy krajowy tytuł, jak i indywidualne pojedynki czołowych zawodników z Europy. Przed zmaganiami seniorów odbędą się zawody juniorów, z udziałem najlepszych młodych adeptów timbersportu.

W sobotę 12 września odbędą się XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS. Najlepsi zawodnicy w kraju przystąpią do rywalizacji w sześciu konkurencjach: trzech z użyciem siekiery oraz trzech z wykorzystaniem pił i pilarek.

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Standing Block Chop, Underhand Chop i Springboard sprawdzają umiejętności rąbania drewna siekierą w różnych pozycjach i warunkach. W konkurencjach Single Buck, Stock Saw oraz Hot Saw o wyniku decyduje szybkość i precyzja cięcia pilarkami i piłą ręczną. Każde z zadań wymaga innego przygotowania technicznego, dlatego o końcowym wyniku przesądzają wszechstronne umiejętności zawodnika oraz precyzja i utrzymanie tempa przez całe zawody.

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Faworyci mistrzostw Stihl Timbersports 2026 w Barzkowicach

W ubiegłym roku tytuł mistrza Polski zdobył Szymon Groenwald. Było to pierwsze w karierze tego 20-letniego wówczas zawodnika mistrzostwo kraju. Tegoroczna edycja pokaże, czy ponownie stanie on na najwyższym stopniu podium i obroni tytuł, czy mistrzem okaże się jednak jeden z jego konkurentów. Największym rywalem Szymona może być Michał Dubicki, znany pod pseudonimem Axe Machine, pięciokrotny mistrz Polski. Poza wskazaną dwójką w gronie faworytów należy wymienić również utytułowanego Jacka Groenwalda – ojca Szymona – oraz dwukrotnego mistrza Polski Krystiana Kaczmarka.

W niedzielę 13 września scena w Barzkowicach należeć będzie do najlepszych europejskich zawodników, którzy wystartują w Mistrzostwach Europy w formacie Trophy. W przeciwieństwie do klasycznych zawodów indywidualnych rywalizacja odbywa się tutaj jako bezpośrednie pojedynki dwóch zawodników. Polskę reprezentować będą Jacek Groenwald i Michał Dubicki.

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W trakcie każdego startu uczestnicy muszą kolejno wykonać zadania z czterech konkurencji: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck oraz Standing Block Chop. Zawodnicy nie mają żadnej przerwy pomiędzy kolejnymi etapami, a na ukończenie całego biegu mają maksymalnie dwie minuty. Formuła pucharowa oznacza, że zwycięzca pojedynku awansuje dalej, natomiast przegrany kończy udział w zawodach.

Taki format wymaga od zawodnika połączenia szybkości, niezwykłej wydolności i odporności na presję. Nie wystarczy specjalizować się w jednej konkurencji. Najważniejsze jest utrzymanie właściwego rytmu oraz uniknięcie błędów podczas całej rywalizacji, ponieważ nawet niewielka strata może przesądzić o odpadnięciu z turnieju.

Szykują się ekstremalne emocje, szybkie pojedynki i widowiskowa rywalizacja. Zawody będzie można bezpłatnie oglądać na żywo w Barzkowicach, a także online na kanale YouTube STIHL Polska.

Najważniejsze informacje:

Termin: 11–13 września 2026 (piątek, sobota i niedziela)

11–13 września 2026 (piątek, sobota i niedziela) Miejsce: Barzkowice k. Stargardu, woj. zachodniopomorskie, polana na terenie targów AGRO POMERANIA

Barzkowice k. Stargardu, woj. zachodniopomorskie, polana na terenie targów AGRO POMERANIA Piątek, 11 września godz. 13 – zawody juniorów Polish International Rookie Cup

– zawody juniorów Polish International Rookie Cup Sobota, 12 września, godz. 13 – XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS®

– XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS® Niedziela, 13 września, godz. 14 – Mistrzostwa Europy w formacie Trophy STIHL TIMBERSPORTS®

– Mistrzostwa Europy w formacie Trophy STIHL TIMBERSPORTS® Wstęp: bezpłatny

Ogólnodostępna transmisja online na kanale YouTube Stihl Polska: https://www.youtube.com/user/STIHLPolska

STIHL TIMBERSPORTS to międzynarodowe zawody w sportowym cięciu i rąbaniu drewna. Wywodzą się z Australii i Nowej Zelandii, ale sportowa rywalizacja drwali rozwijała się równolegle również w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Od 2001 roku zawody rozgrywane są też w Europie, a od 2003 roku – w Polsce.