Kamil Grabara ma piękną żonę! Oto muza nowego bramkarza Juventusu

Kamil Grabara podpisał kontrakt z Juventusem Turyn, do którego został wypożyczony.

Bramkarz reprezentacji Polski od siedmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Dominiką Robak, którą niedawno poślubił.

To utalentowana muzycznie modelka.

Zobacz, jak prezentuje się piękna żona Kamila Grabary, poniżej galeria zdjęć.

Kamil Grabara, nowy bramkarz Juventusu Turyn, to prawdziwy szczęściarz. Jego żona Dominika Robak czaruje zniewalającym uśmiechem, pięknie gra na pianinie i skrzypcach, a do tego ma boską figurę. Efektowna fotomodelka ma 172 cm wzrostu, chwaliła się wymiarami 82-60-87. - Nie stosuję diety, nigdy nie uprawiałam sportu, wolę grę na skrzypcach i fortepianie. Myślę, że to geny, ponieważ moi rodzice też byli bardzo szczupli - mówiła Dominika Robak w rozmowie z gazeta.pl. - Ponieważ nie mam predyspozycji do bycia wybiegową modelką (mam zaledwie 172 cm wzrostu), więc bardzo dużo pracuję przed obiektywem, podoba mi się to, bo na każdej sesji zamieniam się w inną osobę - dodała.

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Kamil Grabara i jego ukochana Dominika Robak zaręczyli się w lipcu 2020 roku, czym oboje pochwalili się na Instagramie. "Niespodzianka, ale powiedziała tak" - zażartował wtedy Kamil Grabara. Teraz są już małżeństwem. Pobrali się 12 czerwca 2026 roku. Poniżej zdjęcia Dominiki Robak, żony Kamila Grabary.

GALERIA: Dominika Robak, piękna żona bramkarza Kamila Grabary