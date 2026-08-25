Kamil Grabara ma piękną żonę! Oto muza nowego bramkarza Juventusu

- Kamil Grabara podpisał kontrakt z Juventusem Turyn, do którego został wypożyczony.
- Bramkarz reprezentacji Polski od siedmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Dominiką Robak, którą niedawno poślubił.
- To utalentowana muzycznie modelka.
- Zobacz, jak prezentuje się piękna żona Kamila Grabary, poniżej galeria zdjęć.
Kamil Grabara, nowy bramkarz Juventusu Turyn, to prawdziwy szczęściarz. Jego żona Dominika Robak czaruje zniewalającym uśmiechem, pięknie gra na pianinie i skrzypcach, a do tego ma boską figurę. Efektowna fotomodelka ma 172 cm wzrostu, chwaliła się wymiarami 82-60-87. - Nie stosuję diety, nigdy nie uprawiałam sportu, wolę grę na skrzypcach i fortepianie. Myślę, że to geny, ponieważ moi rodzice też byli bardzo szczupli - mówiła Dominika Robak w rozmowie z gazeta.pl. - Ponieważ nie mam predyspozycji do bycia wybiegową modelką (mam zaledwie 172 cm wzrostu), więc bardzo dużo pracuję przed obiektywem, podoba mi się to, bo na każdej sesji zamieniam się w inną osobę - dodała.
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Kamil Grabara i jego ukochana Dominika Robak zaręczyli się w lipcu 2020 roku, czym oboje pochwalili się na Instagramie. "Niespodzianka, ale powiedziała tak" - zażartował wtedy Kamil Grabara. Teraz są już małżeństwem. Pobrali się 12 czerwca 2026 roku. Poniżej zdjęcia Dominiki Robak, żony Kamila Grabary.