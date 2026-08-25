Trąbią, że to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego. Wymowny komentarz piłkarza! Gorąco

Życie prywatne 18-letniego Oskara Pietuszewskiego najwyraźniej kwitnie, a media i fani żyją plotkami o jego rzekomym związku z popularną piosenkarką, Agnieszką Nowakowską. Spekulacje na temat relacji łączącej piłkarza i jedną trzecią zespołu "Modelki" krążą od tygodni. Wszystko zaczęło się dość niewinnie: od wzajemnego obserwowania się na Instagramie i polubień pod zdjęciami. Oliwy do ognia dolał fakt, że para była widywana publicznie. Prawdziwą sensację wywołały zdjęcia z meczu FC Porto, na których realizator transmisji uchwycił siedzących obok siebie na trybunach Pietuszewskiego i Nowakowską. Wokalistka opublikowała również na TikToku nagranie, na którym tańczy w koszulce portugalskiego klubu, a fani szybko wydedukowali, że wideo mogło powstać w mieszkaniu piłkarza. Właśnie pojawiła się kolejna poważna poszlaka!

W całej Portugalii huczy o odkrytym ciele Agnieszki Nowakowskiej! Wszyscy oglądają jej zdjęcia i pytają, czy to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego

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Oskar Pietuszewski i jego dziewczyna Agnieszka Nowakowska? Wymowne komentarze!

Chociaż ani Oskar, ani Agnieszka oficjalnie nie potwierdzili swojego związku, ich ostatnia aktywność w mediach społecznościowych zdaje się mówić wszystko. Pod jednym z najnowszych zdjęć piosenkarki na Instagramie doszło do wymiany, która rozpaliła internet do czerwoności. Pietuszewski zostawił pod fotografią emotikonę serduszka, na co Nowakowska odpowiedziała tym samym. Ten z pozoru drobny gest został natychmiast zinterpretowany przez fanów i portale plotkarskie jako ciche potwierdzenie ich relacji.

W świecie, gdzie życie gwiazd toczy się w dużej mierze online, taka publiczna wymiana czułości jest często pierwszym, nieoficjalnym krokiem do ogłoszenia związku. Czy tak jest i w tym przypadku? Choć para wciąż milczy, ich internetowe interakcje mówią więcej niż tysiąc słów! Więcej zdjęć Agnieszki Nowakowskiej znajdziesz w naszej galerii.

Autor: Aga Nowakowska/ Instagram Oskar Pietuszewski i Agnieszka Nowakowska w czułych komentarzach