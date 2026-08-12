W całej Portugalii huczy o odkrytym ciele Agnieszki Nowakowskiej! Wszyscy oglądają jej zdjęcia i pytają, czy to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego

Agnieszka Nowakowska w towarzystwie Oskara Pietuszewskiego. To wokalistka zespołu Modelki

Agnieszka Nowakowska i Oskar Pietuszewski zostali przyłapani w swoim towarzystwie. Momentalnie ruszyła lawina spekulacji. Ludzie zastanawiają się, czy piękna wokalistka grupy Modelki jest dziewczyną Oskara Pietuszewskiego. Wiele na to wskazuje... Dowodów co prawda nie ma, ale są pewne poszlaki. Agnieszka Nowakowska niedawno wstawiła na TiKtoka filmik, w którym pokazuje się w koszulce FC Porto, czyli klubu, w którym gra Oskar Pietuszewski. Dociekliwi internauci dodatkowo wstawili do sieci zdjęcie, na którym widać piłkarza w towarzystwie piosenkarki siedzących na trybunach stadionu mistrza Portugalii. Pojawiły się też plotki, jakoby filmik nagrany został w mieszkaniu 18-letniego reprezentanta Polski. Niezależnie od tego, czy Agnieszka Nowakowska jest dziewczyną Oskara Pietuszewskiego, artystka wzbudziła ogromne zainteresowanie. Cała Portugalia ogląda jej gorące zdjęcia, na których kobieta ma bardzo mocno odkryte ciało.

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Agnieszka Nowakowska pokazuje swoje kształty i rozpala zmysły. Czy to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego?

Wokalistka grupy Modelki pozuje w różnych miejscach. Jej kształty wzbudzają zachwyt i rozpalają zmysły. Agnieszka Nowakowska występuje i w wersji blond, i w ciemnych włosach, co jeszcze dodaje pikanterii. Już teraz piosenkarka na popularność rywalizować może ze zjawiskową żoną innego Polaka z FC Porto - Jakuba Kiwiora - Claudią, która jest mistrzynią potrząsania pośladkami. Oskar Pietuszewski na razie o relacji z piękną Agnieszką nie mówi. Wcześniej jednak o jego związkach też nic nie było wiadomo. Jedyną znaną kobietą w otoczeniu nastolatka była jego mama, która wraz z synem przeprowadziła się do Portugalii po tym, jak ten przeszedł z Jagiellonii Białystok do drużyny "Smoków".

Galeria: Agnieszka Nowakowska odkrywa ciało

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