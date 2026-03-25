Czy Oskar Pietuszewski ma dziewczynę? Tajemnicze życie prywatne gracza FC Porto

Oskar Pietuszewski, 18-letni piłkarz FC Porto i były zawodnik Jagiellonii Białystok, otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na zgrupowanie przed barażami o mundial.

Pietuszewski przyleciał na zgrupowanie 23 marca, dzień po zaliczeniu asysty w meczu ligowym, a w 9 spotkaniach ligi portugalskiej strzelił 3 gole i zanotował 3 asysty.

Życie prywatne piłkarza jest tajemnicze; nie wiadomo, czy ma dziewczynę, ale wiadomo, że traktuje poważnie naukę i w maju opuści jeden mecz Porto z powodu matury ustnej z języka polskiego.

Mama Oskara jest dla niego największym wsparciem i przeprowadziła się z nim do Portugalii po transferze do FC Porto.

Oskar Pietuszewski robi furorę na boisku. Co z jego życiem prywatnym?

Oskar Pietuszewski w końcu doczekał się powołania do seniorskiej reprezentacji Polski. Do tej pory były piłkarz Jagiellonii Białystok brylował w drużynach młodzieżowych, ale osiągnął już tak wysoki poziom piłkarski, że po prostu nominacja od Jana Urbana mu się należała. Zawodnik FC Porto na zgrupowanie kadry przyleciał w poniedziałek, 23 marca, w godzinach wieczornych. Towarzyszyli mu koledzy portugalskiej drużyny: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzień przed pojawieniem się w Polsce, Oskar Pietuszewski zanotował piękną asystę w meczu ligowym Sporting Braga - FC Porto. Ogółem w dziewięciu spotkaniach ligi portugalskiej 18-latek z Polski strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Na boisku Oskar Pietuszewski robi furorę, ale wszyscy zastanawiają się nad tym, jak wygląda jego życie poza murawą? Czy Oskar Pietuszewski ma dziewczynę? Co z jego nauką? W końcu chłopak nie skończył jeszcze szkoły średniej.

Galeria: Przylot 3 kadrowiczów z Porto

21

Oskar Pietuszewski dziewczyna, mama, matura

Piłkarz lidera ligi portugalskiej o swoim życiu prywatnym nie opowiada zbyt często. Na pewno jest ono bardzo tajemnicze... Nie wiadomo, czy Oskar Pietuszewski ma dziewczynę, ale na pewno wiele kobiet chciałoby go mieć za partnera. Inna sprawa, że 18-latkowi teraz raczej nie są w głowie romanse. Z jednej strony bowiem jest piłka nożna, a z drugiej nauka, którą nastolatek traktuje poważnie. Co ciekawe, właśnie z powodu edukacji w maju Oskar Pietuszewski będzie musiał opuścić jeden mecz ligowy.

On jeden z meczów Porto bodajże rozgrywany 8 maja (prawdopodobnie chodzi o starcie z AVS zaplanowane na 9 maja - red.) pominie, bo będzie miał wtedy polski ustny na maturze, więc będzie musiał być w Polsce, bo on w tym roku zdaje maturę. To chyba było przyklepane jeszcze przed podpisaniem umowy. Też mamie bardzo zależy na tym, by Oskar te maturę miał

- ujawnił jeden z dziennikarzy. Wspomniana mama Oskara Pietuszewskiego jest dla reprezentanta Polski najważniejszą osobą. To ona wraz z synem przeprowadziła się do Portugalii po jego transferze po FC Porto.

Jest dla mnie największym wsparciem w każdej sytuacji. Nie planuję odlatywać, a ona - gdyby zobaczyła coś niepokojącego - na pewno pomoże pozostać na ziemi

- podkreślił Oskar Pietuszewski w rozmowie z Łączy nas Piłka.

Sonda Czy Oskar Pietuszewski będzie lepszy niż Robert Lewandowski? Tak Nie Trudno powiedzieć