Podejrzewają, że ta zjawiskowa piękność to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego. Od jej gorących zdjęć nie da się oderwać!

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-10 10:22

Oskar Pietuszewski został przyłapany w sieci ze zjawiskową pięknością. Szybko okazało się, że to popularna wokalistka - Agnieszka Nowakowska. Fani podejrzewają, że to to nowa dziewczyna gracza FC Porto i reprezentacji Polski. Piosenkarka w mediach społecznościowych zamieszcza mnóstwo gorących zdjęć, od których nie da się oderwać. Prezentujemy je w galerii.

Oskar Pietuszewski w towarzystwie zjawiskowej piękności

Oskar Pietuszewski to w polskiej piłce jeden z największych talentów ostatnich kilkudziesięciu lat. Zimną mając 17 lat, z Jagiellonii Białystok trafił do słynnego FC Porto, ale już teraz mówi się o tym, że nawet ten klub wkrótce "okaże się za mały" dla naszego bocznego pomocnika. Oskar Pietuszewski ma już za sobą także debiut w reprezentacji Polski. Po raz pierwszy w narodowych barwach zagrał w półfinale baraży o mundial w wygranym 2:1 meczu z Albanią. Zawodnik, który w maju osiągnął pełnoletność, nie zaniedbuje też nauki - niedawno zdał nawet maturę. Do tej pory nie mówiło się natomiast o związkach piłkarza z dziewczynami. Jedyną powszechnie znaną kobietą w kręgu Pietuszewskiego była jego matka, która wraz z synem przeprowadziła się do Portugalii po jego transferze do FC Porto. Trudno jednak sobie wyobrazić to, że młody chłopak, który już jest sławny, nie wzbudzał zainteresowania pięknych pań. Jedna z nich ostatnio pokazała się nim w mediach społecznościowych. Co ciekawe, kobieta ta również jest gwiazdą, tyle że muzyki. Agnieszka Nowakowska, bo o niej mowa, to popularna wokalistka i przy okazji zjawiskowa piękność. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 170 tys. kont. 

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Galeria: Gorące zdjęcia Agnieszki Nowakowskiej

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Kim jest Agnieszka Nowakowska? Podejrzewają, że wokalistka to dziewczyna Oskara Pietuszewskiego

Agnieszka Nowakowska, która obecnie śpiewa w zespole Modelki, w mediach społecznościowych czesto zamieszcza swoje bardzo gorące zdjęcia, na których widać obszerne fragmenty jej ciała. Fotografie rozpalają zmysły fanów. Co ciekawe, niedawno piosenkarka z blondynki stała się brunetką. Jej prezencja jednak na tym nic nie straciła. Kształty gwiazdy świetnie wpasowują się w każdą fryzurę. Fani podejrzewają, że Agnieszka Nowakowska jest dziewczyną Oskara Pietuszewskiego. Czy tak jest w rzeczywistości? To pewnie wiedzą tylko oni sami. 

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Oskar Pietuszewski
Agnieszka Nowakowska