Joanna Jędrzejczyk przed "Tańcem z Gwiazdami" zachwyca swoim ciałem! Pikantne zdjęcia z sauny, łóżka, basenu i nie tylko

"Taniec z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk z oceniającej zmieni się w ocenianą

Joanna Jędrzejczyk jest kolejną sportsmenką, które weźmie udział w show "Taniec z Gwiazdami". Legendarna fighterka, która w przeszłości była mistrzynią UFC w wadze słomkowej, pojawi się w jesiennej edycji programu. Łącznie w najlepszej organizacji MMA na świecie stoczyła 15 walk, z których wygrała 10. Zawodniczka świetnie czuje się też w świecie show-biznesu. Zagrała w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2", prowadziła drugą edycję programu "MMAster" w TVN Turbo, zdubbingowała postać w grze komputerowej "Need for Speed Payback"... A to tylko część jej dorobku. Występy w programie "Taniec z Gwiazdami" nie będą dla Joanny Jędrzejczyk pierwszą stycznością z tanecznym show. Była mistrzyni UFC była już jurorką w "Dance Dance Dance" w TVP2. Teraz jednak z oceniającej zmieni się w ocenianą.

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Joanna Jędrzejczyk ma fantastyczną figurę

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" wiąże się oczywiście z ciężkimi treningami. Dla Joanny Jędrzejczyk jednak harówka na sali to chleb powszedni. Względem innych uczestniczek show Polsatu wojowniczka na pewno będzie mieć przewagę kondycyjną. Do tego pochwalić się może fantastyczną figurą i świetnie przygotowanym do pląsów ciałem. Kształty byłej mistrzyni UFC robią wrażenie. Ona sama od czasu do czasu pokazuje się w odważniejszym, pikantniejszym wydaniu. W naszej galerii zobaczyć możną Joannę Jędrzejczyk w bardzo skąpym stroju w różnych miejscach, m.in. w saunie, na basenie, w łóżku czy na plaży.

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Galeria: Joanna Jędrzejczyk i jej imponujące ciało

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"Taniec z Gwiazdami". Lista uczestników

Przypomnijmy, że w przeszłości w programie "Taniec z Gwiazdami" sportsmenki odnosiły sukcesy. Największy padł łupem Moniki Pyrek, która zgarnęła Kryształową Kulę za zwycięstwo w show. To jednak zamierzchłe czasy (2010 rok). Ostatnio z kolei furorę robiła Katarzyna Zillmann, która jesienią 2025 roku dotarła aż do półfinału "TzG". W najbliższej edycji programu poza Joanną Jędrzejczyk wystąpią następujące gwiazdy:

Helena Englert – aktorka i piosenkarka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska – piosenkarka, tancerka hip-hopowa

Karolina "Kaeyra" Baran – piosenkarka

Izabela Kuna – aktorka

Krzysztof Kwiatkowski – aktor

Dominik Rupiński – influencer

Piotr "Guma" Gumulec – artysta kabaretowy

Monika Borzym – wokalistka

Matteo Brunetti – kucharz

Jasper Sołtysiewicz – aktor

Dominik Smaruj – aktor