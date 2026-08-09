Najprzystojniejszy facet świata wybrany w Polsce! Sylwetka i twarz 10/10? Zobacz zdjęcia

Sylwetka i twarz 10/10? Kim jest nowy Mister Supranational Pedro Cordero?

Pedro Cordero ma 24 lata, 192 cm wzrostu i pochodzi z miejscowości Cartama w hiszpańskiej Maladze. Jego sylwetka i prezencja sceniczna zachwyciły jurorów, ale Cordero to znacznie więcej niż tylko model. Na co dzień pracuje w rodzinnej firmie działającej w branży budowlanej, a jego największą pasją są sporty motorowe – aktywnie uczestniczy w regionalnych i krajowych wyścigach samochodowych. Posiada również wykształcenie w dziedzinie inżynierii samochodowej i planuje zostać pilotem samolotów. Wśród jego zainteresowań znajdują się także wędkarstwo sportowe, padel i piłka nożna. Jego droga do tytułu była naznaczona determinacją; w konkursie wziął udział jako zastępca pierwotnie wybranego kandydata, co pokazuje jego gotowość do podejmowania wyzwań!

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Gala finałowa Mister Supranational 2026 była wielkim widowiskiem telewizyjnym, wyreżyserowanym przez Grzegorza Krawca. O tytuł walczyło 41 kandydatów, którzy prezentowali się w dynamicznych choreografiach przygotowanych przez Tomasza Barańskiego. Reprezentant Polski, Bartosz Gwiazda, niestety nie zakwalifikował się do finałowej dwudziestki. Zwycięstwo Cordero jest drugim triumfem Hiszpanii w historii tego konkursu. Tytuł I wicemistera zdobył Marcel Roux z RPA, a II wicemistera Daniel Li z Chin. Na scenie wystąpili m.in. Mateusz Ziółko i Tatiana Okupnik.

Dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć moment koronacji i to pełne emocji widowisko, Telewizja Polsat przygotowała retransmisję gali. Emisja finału Mister Supranational 2026 odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia, o godzinie 19:55.