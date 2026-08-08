Iga Świątek ocieka zmysłowością poza kortem. Śliczna Marta Kostiuk ma konkurencję!

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-08 21:18

Iga Świątek w tym roku na kortach spisywała się poniżej oczekiwań. Na szczęście zdaje się być na dobrej drodze do odzyskania formy. Podczas turnieju WTA 1000 w Toronto Raszynianka gra znakomicie. Także poza kortem nasza najlepsza tenisistka wygląda fenomenalnie. Zebraliśmy zdjęcia, na których Iga Świątek ocieka zmysłowością. Śliczna Marta Kostiuk, którą Polka pokonała na korcie, ma konkurencję!

Iga Świątek vs. Marta Kostiuk

Iga Świątek świetnie zaczęła turniej WTA Masters 1000 w Toronto. Polka na starcie bez większych problemów rozprawiła się z Czeszką Sarą Bejlek (6:0, 6:3), a w kolejnej rudzie również zdeklasowała swoją rywalkę. Tym razem "ofiarą" wracającej do formy Igi Świątek padła Szwajcarka Viktorija Golubic (6:2, 6:1). W sobotę, 8 sierpnia, Raszyniankę czekało jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Jej rywalką była bowiem Ukrainka Marta Kostiuk, która jest w znakomitej dyspozycji, a samą Igę wyeliminowała z Roland Garros. Nasza zawodniczka jednak w kapitalnym stylu pokonała rywalkę,  która słynie też z odważnych zdjęć, które wrzuca do mediów społecznościowych. Marta Kostiuk chętnie odsłania swoje piękne ciało i zdobywa mnóstwo "lajków" na Instagramie. Iga Świątek swoje gorące fotki pokazuje rzadziej, ale jak już to zrobi, to wywołuje wielkie poruszenie. My w galerii zebraliśmy fotki, na których najlepsza nasza tenisistka wprost ocieka zmysłowością. 

Galeria: Iga Świątek na zmysłowych zdjęciach

Iga Świątek w szarej sukience. Na miniaturach tenisistka w bikini oraz w brązowej kreacji. O Polce przeczytasz w SE.
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Iga Świątek łączy zmysłowość z elegancją

Pochodząca z Raszyna zawodniczka bryluje przede wszystkim na przedturniejowych imprezach. Kibice do dziś wspominają czarną kreację z prześwitami, w której Iga Świątek pokazała się przed World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Nasza najlepsza tenisistka i była liderka rankingu WTA często odkrywa też swoje ultrazgrabne nogi, przyciągając tym samym wzrok kibiców. Od czasu do czasu Iga Świątek pokaże się też w skąpym stroju kąpielowym. Z kolei na konferencjach tenisistka potrafi łączyć zmysłowość z elegancją. Tak było choćby podczas konferencji marki Oral-B, na której Iga wystąpiła ze swoją siostrą - Agatą, która z zawodu jest dentystką. 

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