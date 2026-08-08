Iga Świątek ocieka zmysłowością poza kortem. Śliczna Marta Kostiuk ma konkurencję!

Iga Świątek vs. Marta Kostiuk

Iga Świątek świetnie zaczęła turniej WTA Masters 1000 w Toronto. Polka na starcie bez większych problemów rozprawiła się z Czeszką Sarą Bejlek (6:0, 6:3), a w kolejnej rudzie również zdeklasowała swoją rywalkę. Tym razem "ofiarą" wracającej do formy Igi Świątek padła Szwajcarka Viktorija Golubic (6:2, 6:1). W sobotę, 8 sierpnia, Raszyniankę czekało jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Jej rywalką była bowiem Ukrainka Marta Kostiuk, która jest w znakomitej dyspozycji, a samą Igę wyeliminowała z Roland Garros. Nasza zawodniczka jednak w kapitalnym stylu pokonała rywalkę, która słynie też z odważnych zdjęć, które wrzuca do mediów społecznościowych. Marta Kostiuk chętnie odsłania swoje piękne ciało i zdobywa mnóstwo "lajków" na Instagramie. Iga Świątek swoje gorące fotki pokazuje rzadziej, ale jak już to zrobi, to wywołuje wielkie poruszenie. My w galerii zebraliśmy fotki, na których najlepsza nasza tenisistka wprost ocieka zmysłowością.

Galeria: Iga Świątek na zmysłowych zdjęciach

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Iga Świątek łączy zmysłowość z elegancją

Pochodząca z Raszyna zawodniczka bryluje przede wszystkim na przedturniejowych imprezach. Kibice do dziś wspominają czarną kreację z prześwitami, w której Iga Świątek pokazała się przed World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Nasza najlepsza tenisistka i była liderka rankingu WTA często odkrywa też swoje ultrazgrabne nogi, przyciągając tym samym wzrok kibiców. Od czasu do czasu Iga Świątek pokaże się też w skąpym stroju kąpielowym. Z kolei na konferencjach tenisistka potrafi łączyć zmysłowość z elegancją. Tak było choćby podczas konferencji marki Oral-B, na której Iga wystąpiła ze swoją siostrą - Agatą, która z zawodu jest dentystką.

Iga Świątek zasnęła, a jej zdjęcia pojawiły się w internecie. Wiemy, kto je zrobił