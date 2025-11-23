W takich luksusach odpoczywa Iga Świątek na Mauritiusie! Zdjęcia robią wrażenie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-11-23 20:07

Iga Świątek po ostatnim meczu w sezonie wyskoczyła na kilka dni do Szwajcarii, a potem rozpoczęła już wakacje na Mauritiusie. Na tej malowniczej wyspie na Oceanie Indyjskim mistrzyni Wimbledonu wypoczywa w ekskluzywnym 5-gwiazdkowym resorcie One&Only Le Saint Géran. Zobaczcie zdjęcia.

O planach urlopowych i wakacjach Igi Świątek na Mauritiusie pisaliśmy tydzień temu. Tenisistka potwierdziła je w Gorzowie po ostatnim meczu w barwach reprezentacji Polski. - Urlop spędzę na Mauritiusie - zdradziła Iga. - W sumie będę miała 13 dni wolnego z czego 10 to prawdziwe wakacje.

Iga Świątek po dwóch kolejnych urlopach na Malediwach teraz wybrała luksusowy resort One&Only Le Saint Geran położony nad laguną na wschodnim wybrzeżu Mauritiusa. Apartamenty i wille mają bezpośredni dostęp do piaszczystej plaży. Goście mogą korzystać z włoskich i azjatyckich restauracji. Fani aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji basen, korty tenisowe i padlowe i sprzęt do uprawiania sportów wodnych.

One&Only Le Saint Geran na Mauritiusie to jeden z resortów związanych jest z firmą LUX Tennis, z którą współpracuje wiele tenisowych gwiazd, w tym Iga Świątek. Polka gościła już w kurortach tej sieci w 2022 r. na wyspie Anguilla (Karaiby), a potem w latach 2023 i 2024 na Malediwach. Wszystko oczywiście w luksusowych 5-gwiazdkowych resortach, które na stronach internetowych zapraszały swoich gości na ekskluzywne tenisowe eventy z Igą Świątek. W programie były lekcje gry, pokazowe mecze oraz spotkania z polską gwiazdą i pamiątkowe zdjęcia. Oferty były skierowane tylko do gości hoteli, a limity uczestników zajęć były ściśle ograniczone. W podobnym stylu w ramach współpracy z firmą LUX Tennis wakacje spędzają takie tenisowe gwiazdy jak Garbine Muguruza, Martina Hingis, Daniił Miedwiediew, Paula Badosa czy David Ferrer.

Iga Świątek, urlop na Mauritiusie
42 zdjęcia

Teraz też Iga Świątek w ramach umowy partnerskiej udzieli gościom resortu prywatnych lekcji. Firma zachęcała klientów do skorrzystania z tej wyjątkowej oferty.

"Zanurz się w tenisie światowej klasy w zapierającym dech w piersiach One&Only Le Saint Géran, w towarzystwie Igi Świątek, numer 1 na świecie i sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Skorzystaj z ekskluzywnych sesji prywatnych i energetyzujących warsztatów grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły mentalnej i dynamicznej gry na całym korcie" - zachęcał potencjalnych gości pięciogwiazdkowy hotel. "Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, rozwinąć nastawienie, czy po prostu skorzystać z coachingu światowej klasy w luksusowej, wyspiarskiej scenerii, to wyjątkowa okazja, aby trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących zawodniczek współczesnego tenisa" - to dalsza treść oferty.

