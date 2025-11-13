To tam spędzi urlop Iga Świątek! Luksusy i prywatne lekcje tenisa

Plany urlopowe Igi Świątek zdradziła firma LUX Tennis, z którą współpracuje wiele tenisowych gwiazd, w tym Iga Świątek. Polka gościła już w kurortach tej sieci w 2022 r. na wyspie Anguilla (Karaiby), a potem w latach 2023 i 2024 na Malediwach. Wszystko oczywiście w luksusowych 5-gwiazdkowych resortach. Na stronach internetowych zapraszali swoich gości na ekskluzywne tenisowe eventy z Igą Świątek. W programie były lekce gry, pokazowe mecze oraz spotkanie z polską gwiazdą i pamiątkowe zdjęcia. Oferty były skierowane tylko dla gości hotelu, a limit uczestników zajęć być ściśle ograniczony. W podobnym stylu w ramach współpracy z firmą LUX Tennis wakacje spędzają takie tenisowe gwiazdy jak Garbine Muguruza, Martina Hingis, Daniił Miedwiediew, Paula Badosa czy David Ferrer.

Po dwóch kolejnych urlopach na Malediwach Iga Świątek teraz ma spędzić urlop na Mauritiusie w luksusowym resorcie One&Only Le Saint Geran. A tak przynajmniej wynika z reklamy, która pojawiła się na stronie firmy LUX Tennis.

"Zanurz się w tenisie światowej klasy w zapierającym dech w piersiach One&Only Le Saint Géran, w towarzystwie Igi Świątek, numer 1 na świecie i sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Skorzystaj z ekskluzywnych sesji prywatnych i energetyzujących warsztatów grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły mentalnej i dynamicznej gry na całym korcie" - zachęca potencjalnych gości pięciogwiazdkowy hotel. "Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, rozwinąć nastawienie, czy po prostu skorzystać z coachingu światowej klasy w luksusowej, wyspiarskiej scenerii, to wyjątkowa okazja, aby trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących zawodniczek współczesnego tenisa" - to dalsza treść oferty.

Iga Świątek urlop na Mauritiusie spędzi w drugiej połowie listopada. Przygotowania do nowego sezonu ma rozpocząć z trenerem Wime Fissettem na początku grudnia.

