Wielka wtopa na wizji! Szczerba nie zna zasad "Kamień, Papier, Nożyce"

Europoseł Michał Szczerba zaskoczył wszystkich podczas gry w "Kamień, Papier, Nożyce" w TVP Info.

Zadeklarował, że nie zna zasad, a jego zagranie wywołało konsternację i rozbawienie.

Co tak naprawdę wydarzyło się w studiu i dlaczego internet oszalał na punkcie tego nagrania?

Europoseł kontra kamień, papier, nożyce

W programie „Kontrapunkt” emitowanym w TVP Info w likwidacji, Michał Szczerba, wraz z posłem PiS Kazimierzem Smolińskim, zmierzył się z wyzwaniem, które miało sprawdzić ich znajomość… gry w „Kamień, Papier, Nożyce”. To, co nastąpiło, przeszło najśmielsze oczekiwania prowadzących i widzów.

Czy naprawdę nie znał zasad?

Kiedy prowadzący, Mikołaj Lizut, zaproponował grę, Szczerba zadeklarował, że „ta powszechnie znana zabawa ominęła go”. Co ciekawe, poseł Smoliński, starszy od Szczerby o 22 lata, doskonale pamiętał zasady. To tylko spotęgowało ciekawość, jak poradzi sobie europoseł.

Niespodziewany zwycięzca, który pokazał... papier

Po odliczaniu, Smoliński zgodnie z zasadami pokazał zaciśniętą pięść symbolizującą kamień. Szczerba natomiast, wołając „Kamień!”, pokazał… otwartą dłoń. To wywołało konsternację, ale i rozbawienie. Prowadzący szybko podsumował sytuację: „Papier pan pokazał, wygrał pan w dodatku”.

Internet oszalał

Nagranie z programu szybko obiegło sieć, stając się hitem. Internauci dopytywali, czy europoseł faktycznie nie znał zasad, czy też jego „pomyłka” była celowym zagraniem. Niezależnie od intencji, Szczerba po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć.

Polityka, humor i ludzka strona posła

Ta pozornie błaha sytuacja pokazuje, że nawet w świecie polityki, gdzie dominują poważne debaty i ostre spory, jest miejsce na odrobinę humoru i ludzkiej niezręczności. Michał Szczerba, znany z bezkompromisowego podejścia do politycznych przeciwników, tym razem pokazał swoją inną twarz – być może nieco zagubioną w obliczu dziecięcej gry. Nagranie stało się dowodem na to, że politycy, mimo swojej pozycji, wciąż potrafią zaskoczyć i rozbawić publiczność, nawet jeśli nie jest to ich zamierzony cel.

Wyobraź sobie mieć 48 lat i nie umieć grać w papier, kamień i nożyce Ale smutne dzieciństwo musiał mieć Szczerba, prawie mu współczuję XDDD pic.twitter.com/djNYpOecj0— chrzanik (@chrzanikx) March 14, 2026

