Marta Nawrocka uwielbia ten element stylizacji. Często wybiera opaski jako ozdobę fryzury

Od lat przyzwyczailiśmy się do określonego wizerunku żon najważniejszych osób w państwie. Wystarczy wspomnieć, że Jolanta Kwaśniewska kojarzyła się z nienagannym, zachodnim szykiem, Maria Kaczyńska stawiała na ponadczasową klasykę, a Agata Duda zasłynęła z idealnie skrojonych garniturów. Gdy pierwszą damą została Marta Nawrocka, zainteresowanie Polaków zostało skierowane właśnie na nią.

To, co rzuca się w oczy patrząc na jej styl i stylizacje, to dobór ozdób do włosów, a konkretnie opasek. Wcześniej pierwsze damy nie pojawiały się w opaskach. Śmiało można więc powiedzieć, że Nawrocka postawiła na coś zupełnie nieznanego! Nieznanego, ale dodającego jej charakteru i podkreślającego delikatną urodę.

Rewolucja w stylizacji pierwszej damy. Wcześniej tego nie było

Marta Nawrocka udowadnia, że opaska to niezwykle ciekawy element garderoby. Pierwsza dama chętnie sięga po nie w codziennych, ale też mniej formalnych sytuacjach, podczas spotkań z organizacjami społecznymi, a także w bardziej oficjalnych momentach. Wybiera zazwyczaj minimalistyczne modele w stonowanych barwach, które spójnie dopełniają jej casualowe stylizacje, dodając im dziewczęcego uroku i lekkości. Często można ją zobaczyć, gdy do sterylizacji dobiera opaski w kolorze czarnym.

Ale warto też wspomnieć o dwóch bardzo pięknych opaskach, które dodały wizerunkowi pierwszej damy wyjątkowej elegancji. Pierwsza to bardzo delikatna złota opaska, którą Marta Nawrocka miała na oficjalnym obiedzie na cześć szwedzkiej pary królewskiej: króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii.

Drugą opaską, o której mówił świat mody była ta ze stylizacji na Święto Konstytucji 3 Maja. Ozdoba wywołała prawdziwą lawinę komentarzy i stała się jedną z najbardziej omawianych stylizacji ostatnich miesięcy, a to za sprawą swej wyjątkowości.

- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą - mówił wówczas w rozmowie z "Super Expressem" projektant mody, Daniel Jacob Dali. Opaska faktycznie była piękna, a została stworzona w pracowni Anny Dunin z Pracowni Republika Jewelry. Była to opaska wykonana jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej.

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