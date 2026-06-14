Marta Nawrocka uwielbia ten element stylizacji. Często wybiera opaski jako ozdobę fryzury

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-14 3:56

Gdy myślimy o stylu polskich pierwszych dam, przed oczami stają nam klasyczne garsonki, eleganckie szpilki i idealnie ułożone fryzury. Marta Nawrocka postanowiła jednak przełamać ten nieco sztywny styl i wprowadziła powiew świeżości wprowadzić pewien element. Chodzi o opaski do włosów – dodatek, który stał się charakterystyczny dla jej stylizacji.

Od lat przyzwyczailiśmy się do określonego wizerunku żon najważniejszych osób w państwie. Wystarczy wspomnieć, że Jolanta Kwaśniewska kojarzyła się z nienagannym, zachodnim szykiem, Maria Kaczyńska stawiała na ponadczasową klasykę, a Agata Duda zasłynęła z idealnie skrojonych garniturów. Gdy pierwszą damą została Marta Nawrocka, zainteresowanie Polaków zostało skierowane właśnie na nią.

To, co rzuca się w oczy patrząc na jej styl i stylizacje, to dobór ozdób do włosów, a konkretnie opasek. Wcześniej pierwsze damy nie pojawiały się w opaskach. Śmiało można więc powiedzieć, że Nawrocka postawiła na coś zupełnie nieznanego! Nieznanego, ale dodającego jej charakteru i podkreślającego delikatną urodę.

Rewolucja w stylizacji pierwszej damy. Wcześniej tego nie było

Marta Nawrocka udowadnia, że opaska to niezwykle ciekawy element garderoby. Pierwsza dama chętnie sięga po nie w codziennych, ale też mniej formalnych sytuacjach, podczas spotkań z organizacjami społecznymi, a także w bardziej oficjalnych momentach. Wybiera zazwyczaj minimalistyczne modele w stonowanych barwach, które spójnie dopełniają jej casualowe stylizacje, dodając im dziewczęcego uroku i lekkości. Często można ją zobaczyć, gdy do sterylizacji dobiera opaski w kolorze czarnym. 

Ale warto też wspomnieć o dwóch bardzo pięknych opaskach, które dodały wizerunkowi pierwszej damy wyjątkowej elegancji. Pierwsza to bardzo delikatna złota opaska, którą Marta Nawrocka miała na oficjalnym obiedzie na cześć szwedzkiej pary królewskiej: króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. 

Drugą opaską, o której mówił świat mody była ta ze stylizacji na Święto Konstytucji 3 Maja. Ozdoba wywołała prawdziwą lawinę komentarzy i stała się jedną z najbardziej omawianych stylizacji ostatnich miesięcy, a to za sprawą swej wyjątkowości. 

- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą - mówił wówczas w rozmowie z "Super Expressem" projektant mody, Daniel Jacob Dali. Opaska faktycznie była piękna, a została stworzona w pracowni Anny Dunin z Pracowni Republika Jewelry. Była to opaska wykonana jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej. 

ZDJĘCIA WSPOMNIANYCH OPASEK ZOBACZYCIE W GALERII NIŻEJ

Wszystkie opaski Marty Nawrockiej - dzięki nim ma dziewczęce stylizacje
Galeria zdjęć 35
Wstęp exb 12.06.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA