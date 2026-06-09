Agata Duda odmłodniała! Nie poznaliśmy byłej pierwszej damy

Kiedy w 2015 roku Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, oczy całej Polski zwróciły się nie tylko na niego, ale też na jego najbliższych: w tym żonę. Agata Duda, z zawodu nauczycielka języka niemieckiego, musiała błyskawicznie odnaleźć się w nowej roli i wypracować nowy styl.

Na początku pierwszej kadencji męża jej wizerunek cechował się dużą powściągliwością, a ówczesna pierwsza dama nie eksperymentowała ani z garderobą ani z fryzurą. Stawiała wówczas na bardzo klasyczne uczesania. Nosiła krótkie, regularne cięcie z grzywką zaczesaną na bok, co przywoływało na myśl podobieństwo do piosenkarki Magdy Steczkowskiej albo serialowej Claire Underwood. Fryzura ta była poprawna, uznawana za zbyt zachowawczą. Potem to się zmieniło.

Agata Duda zaczęła eksperymentować z wizerunkiem, co najwyraźniej widać było właśnie po jej włosach. Zmiana nadeszła stopniowo, pod koniec pierwszej i na początku drugiej kadencji. Była pierwsza dama zrezygnowała wówczas z grzywki zasłaniającej czoło. Najwięcej uwagi skupiła jednak jej fryzura o nieco drapieżnym charakterze, czyli cięcie typu "pixie" z dłuższą górą, którą prezydentowa często stylizowała do tyłu. Ta fryzura dodawała jej charakteru. Pod koniec drugiej kadencji męża, znów doszło do zmiany, a prezydentowa postawiła na inne uczesanie.

Jednak, gdy zobaczyliśmy najnowsze zdjęcia Agaty Dudy ledwie ją poznaliśmy. Była prezydentowa wraz z mężem była ostatnio w USA.

Od razu przyszła na do głowy jej fryzura sprzed kilku lat. Widać, że teraz, gdy była pierwsza dama wróciła do pracy, jej fryzura ma bardziej biznesowy styl, nawiązując do uczesania z czasów połowy kadencji męża, Agata Duda odmłodniała! Widać, że życie po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego bardzo jej służy. Zresztą, zobaczcie sami w galerii niżej.

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Agata Duda nie wróciła do pracy jako nauczycielka, jej mąż w marcu w jednym z wywiadów tłumaczył: - Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór. Warto jednak zaznaczyć, że Andrzej Duda razem z żoną zarejestrowali własną spółkę komandytową, która w KRS figuruje ona pod nazwą „Andrzej Duda PAAD” i została zarejestrowana w grudniu zeszłego roku.