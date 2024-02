Agata Duda przeszła spektakularną metamorfozę od 2015 roku, a zmiany w jej wizerunku są widoczne gołym okiem. Wszyscy pamiętamy, że gdy Polacy poznali Agatę Dudę, jako żonę kandydata PiS na prezydenta, miała ona typowo nauczycielski styl, bo przecież sama była germanistką w krakowskim LO. Wtedy stawiała na proste kostiumy, czyli żakiety ze spódnicami i nosiła fryzurę na chłopczycę: miała wtedy krótko ścięte blond włosy, gładko zaczesane z asymetryczną grzywką. Niektórzy mówili, że w tej fryzurze przypomina piosenkarkę Magdę Steczkowską. Pojawiały się też porównania do serialowej bohaterki Claire Underwood z produkcjo "House of Cards". Z biegiem lat jednak nasza pierwsza dama zaczęła eksperymentować z wizerunkiem. Postawiała na bardziej wymyśle kroje marynarek, mocniejsze kolory i zmieniła też uczesanie. Najpierw nieco inaczej układała grzywkę, by była nieco uniesiona, a potem zaczęła nosi dłuższe włosy zaczesane do góry i ułożone tak, by fryzura dawała większą objętość, ale została wierna blondowi. Tak włosy nosiła dość długo, ale i to się zmieniło.

Od lat Agata Duda jest blondynką, ale na ślubie cywilnym z Andrzejem Dudą była brunetką!

Wielki szok przeżyli wszyscy, którzy zobaczyli Agatę Dudę w święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2022, gdy pierwsza dama zaprezentowała się zupełnie odmieniona. Wyraźnie dało się zauważyć, że zapuściła nieco włosy i zaczesała je z przedziałkiem na środku. To zdecydowanie powrót do... fryzury z lat młodości! Można znaleźć zdjęcia młodziutkiej Agaty Dudy, która wówczas nosiła włosy sięgające do ramion, a co ciekawe, gdy brała ślub z Andrzejem Dudą była... jasną brunetką, a włosy miała lekko podwinięte i sięgające karku.

