Polka walczy o mistrzostwo świata. Na ważeniu Laura Grzyb zrzuciła marynarkę! Ale ma ciało

KH Bartosz Olszewski
2026-03-14 21:55

Emocje sięgają zenitu przed historyczną walką o mistrzostwo świata IBO w boksie. Już w niedzielę, 15 marca, w swoim rodzinnym Jastrzębiu-Zdroju, Laura Grzyb stanie przed najważniejszą szansą w karierze. Zanim jednak skrzyżuje rękawice z rywalką, w swoim stylu zrobiła prawdziwe show podczas oficjalnej ceremonii ważenia! Polka zrzuciła marynarkę i błysnęła wyżyłowaną sylwetką.

Atmosfera podczas spotkania twarzą w twarz przed walką była niezwykle napięta. Na szali leży nie tylko pas mistrzowski, ale także miano niepokonanej zawodniczki. Laura Grzyb, znana ze swojej pewności siebie i charyzmy, nie zawiodła fanów. Gdy weszła na wagę, kamery i oczy wszystkich zebranych skierowane były tylko na nią. Mając na sobie stylową marynarkę dowódczą, przez chwilę trzymała publiczność w niepewności, po czym dynamicznym ruchem zrzuciła okrycie, prezentując fenomenalnie wyrzeźbioną sylwetkę.

Laura Grzyb błysnęła formą na ważeniu przed walką o mistrzostwo świata

To był jasny sygnał dla rywalki i kibiców – Polka jest w życiowej formie i przyjechała po zwycięstwo. Wytrenowane ciało, efekt morderczych przygotowań, o których sama mówiła, że były "piekłem", wzbudziło podziw i potwierdziło jej absolutną gotowość do niedzielnego starcia!

Niedzielna gala Knockout Boxing Night 44 to pojedynek na szczycie wagi super koguciej. Naprzeciw Laury Grzyb (11-0, 3 KO) stanie równie groźna i niepokonana Simamkele Tuntsheni (8-0, 3 KO) z Republiki Południowej Afryki. Starcie dwóch pięściarek bez porażki na koncie gwarantuje ringową wojnę od pierwszego do ostatniego gongu.

Dla Laury Grzyb walka w Jastrzębiu-Zdroju jest spełnieniem marzeń i zwieńczeniem niezwykle udanego okresu. W 2023 roku sięgnęła po pas mistrzyni Europy EBU, a rok później dołożyła do kolekcji tytuł IBO International. Co ciekawe, niedzielny pojedynek będzie dla niej powrotem do boksu po ponad rocznej przerwie, podczas której z powodzeniem próbowała swoich sił w MMA, dwukrotnie wygrywając w klatce KSW. Doświadczenie z innej dyscypliny, jak sama przyznaje, tylko ją wzmocniło! Więcej zdjęć pięknej pięściarki znajdziesz w naszej galerii.

