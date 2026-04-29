Cała Polska widziała jej wypadek. Teraz mówi jak się czuje, "sprawdzali, czy widzę"

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-04-29 20:08

Kamila Sellier w rozmowie z Eurosportem wróciła do wspomnień dramatycznego wypadku na igrzyskach. Łyżwiarka została uderzona łyżwą w twarz podczas wyścigu. - Wiedziałam na pewno to, że nic nie widzę na to oko - mówiła.

Kamila Sellier i Kristen Santos-Griswold: wypadek na IO

i

Autor: Stephanie Scarbrough/ Associated Press Kamila Sellier i Kristen Santos-Griswold: wypadek na IO

O Polce zrobiło się głośno podczas lutowych zawodów we Włoszech, gdy w ćwierćfinale short-trackowego biegu na 1500 metrów doszło do groźnego incydentu. Po upadku na lodzie została przypadkowo trafiona ostrzem łyżwy jednej z rywalek. Doszło do poważnych obrażeń w okolicy oka, w tym uszkodzenia kości oczodołu.

ZOBACZ TEŻ: Słynny Boris Becker zaapelował do Igi Świątek. Ma do niej ogromną prośbę

Zawodniczka przeszła operację rekonstrukcyjną, a kilka dni później wróciła do Polski. W rozmowie z Piotrem Karpińskim opowiedziała o pierwszych chwilach po wypadku. Początkowo sądziła, że to tylko rozcięcie, jednak szybko zorientowała się, że nie widzi na jedno oko.

Kamila Sellier po rekonstrukcji oczodołu
Jak relacjonowała, po zejściu z lodu trener, fizjoterapeuta i lekarz sprawdzili jej wzrok. Choć widzenie było zamglone, była w stanie rozpoznawać kolory i liczyć palce, a z czasem jej stan zaczął się poprawiać. –Kiedy zostałam ściągnięta z lodu, trener, fizjoterapeuta oraz lekarz otworzyli mi oko, rozchylili powieki, i sprawdzili, czy w ogóle coś widzę. Widziałam, jak przez mgłę, ale widziałam. Byłam w stanie rozróżnić kolory czy liczbę palców, a z czasem zaczęło się poprawiać – powiedziała w podcaście Eurosportu.

ZOBACZ TEŻ: Nowe komplikacje ws. Roberta Lewandowskiego! Od rana dudni o tym tekście z hiszpańskiej prasy

Sellier przyznała też, że od tamtego momentu odlicza dni od zakończenia igrzysk. – Czuję się dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Mam wspaniałych ludzi wokół siebie, to daje mi siłę – dodała.

– Na ten moment mój stan jest stabilny. Wciąż mam lekkie podwójne widzenie, ale systematycznie pracuję nad poprawą – przyznała, pytana o swoje zdrowie.   

