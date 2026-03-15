Ślub Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Bokser pokazał się z piękną żoną w TVN! "To zmieniło wszystko"

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i jego żona Karolina Olszewska pojawili się w studiu TVN w programie "Mówię Wam", gdzie mówili m.in. o swoim ślubie.

Para pobrała się w 2025 roku, po ośmiu latach związku, a w 2019 roku urodziła się ich córka Marysia.

Włodarczyk podkreślił, że Karolina wniosła spokój i ciepło rodzinne do jego życia, komplementując jej rolę jako matki.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i żoną w TVN. Niedawno wzięli ślub

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk prawdopodobnie najlepsze lata pięściarskiej kariery ma już za sobą. W życiu prywatnym jednak przeżywa wspaniały okres. Były mistrz świata organizacji WBC i IBF w kategorii junior ciężkiej w 2025 roku wziął ślub z piękną Karoliną Olszewską. Małżonkowie zanim sformalizowali swój związek, byli ze sobą aż 8 lat. W 2019 roku na świat przyszła ich córeczka Marysia. W weekend "Diablo" i Karolina pojawili się w studiu w TVN, gdzie mówili m.in. o swoim ślubie.

To zmieniło wszystko i nic nie zmieniło. Wszystko to znaczy zmieniłam nazwisko. A nic nie zmieniło, bo wróciliśmy do domu, mamy tę samą córkę, tę samą rzeczywistość. Ale ja się bardzo cieszę, że wzięliśmy ślub. Ja o tym marzyłam

- podkreśliła żona Krzysztofa Włodarczyka.

Ślub Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka i Karoliny przesunął się w czasie

W trakcie wizyty w TVN były mistrz świata w boksie komplementował swoją żonę i zdecydował się bardzo osobiste wyznanie. - Ta osoba przyniosła mi spokój, przyniosła mi cierpliwość. Dała mi dom, którego długo mi brakowało, ciepło rodzinne. Patrzę, jak się zajmuje naszą córką i moją dwójką pozostałych dzieci. To naprawdę osoba godna uwagi - podkreślił Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, który zanim związał się z Karoliną był mężem Małgorzaty Babilońskiej, z którą rozwiódł się w 2018 roku. Owocem tego związku jest 23-letni dziś syn Cezary. Pięściarz ma też 12-letnią córkę Zuzannę, której matką jest Magdalena Radomska. Co ciekawe, Krzysztof Włodarczyk ślub z Karoliną Olszewską planował już w 2020 roku. Uroczystość jednak mocno przesunęła się w czasie.

Jak ludzie się kochają i czują do siebie sympatię, to nie mają żadnych problemów. I tak jest w naszym związku. Mamy czas pooglądać zdjęcia, wymienić poglądy, pogadać o przyszłości, coś zaplanować albo powspominać. Nie nudzimy się, nie kłócimy się. Jak jest prawdziwa miłość, to przetrwa wszystko. Czas ucieka, a człowiek nie staje się młodszy. To ma swoje plusy, bo dzięki temu mój związek jest bardziej dojrzały, ale jednak lata lecą

- mówił wówczas "Diablo" w rozmowie z "Super Expressem".

