Krzysztof Włodarczyk wpłacił fortunę ze ślubnych kopert na szczytny cel! Potem mistrz świata wcisnął się do "malucha"

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wpłacił fortunę ze ślubu na szczytny cel

Do Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci w polskiej części trasy dołączył Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. Bokser, który wywalczył mistrzowskie pasy fundacji WBC oraz IBF nie tylko usiadł za kierownicą Małego Fiata, ale również przekazał na zbiórkę aż 50 tysięcy złotych! Na trasie z Poznania do Wrocławia spotkał się również z beneficjentką zeszłorocznej Wyprawy oraz swoją fanką – Alicją.

Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci przyciąga coraz więcej osobowości nie tylko związanych z motoryzacją, czy motorsportem, ale również dziennikarzy, aktorów, artystów, influencerów i… mistrzów świata. Jednym z nich jest Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, który we wtorek 15 lipca o poranku wsiadł do Fiata 126p i wraz drużyną dobra, która okrążyła już Morze Bałtyckie, ruszył na południe.

- Jestem tu, ponieważ nigdy nie miałem przyjemności odbyć podróży takim małym autem, ale przede wszystkim dlatego, że pomaganie jest fajne. Zwłaszcza, gdy jesteśmy tu wszyscy razem. Jest pięknie! A nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś z nas będzie potrzebować pomocy – podkreślił bokserski mistrz świata.

Prowadzenie Malucha na trasie z Poznania do Wrocławia, a następnie do Wisły, nie jest jednak jedyną formą zaangażowania sportowca w Wielką Wyprawę Maluchów dla Dzieci. „Diablo” jest świeżo po ślubie i wraz z żoną postanowili przekazać na zbiórkę 50 tysięcy złotych z prezentów, które otrzymali od gości weselnych.

- Pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Myślę, że to fajna suma, która na pewno da wsparcie dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Bo dzieci to, można powiedzieć sól naszej ziemi. Każdy kto je ma, kto je wychowuje wie jak są ważne. To serce, które bije w nas. Dzieci są najważniejsze! – powiedział Włodarczyk, który jest również świadomy, jaką inspiracją może być dla innych. – Sportowiec poza ringiem swoją postawą, czynami i zachowaniem daje przykład. Każdy kto coś osiągnął powinien więc pomagać, czy wspierając imprezy charytatywne swoją obecnością, czy gotówkowo. Jesteśmy tu po to, żeby nieprzyjemne zdarzenia nie wydarzały się na drodze – zakończył z mocą.

We wtorek miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie z udziałem pięściarza. Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci odwiedziła swoją beneficjentkę w miejscowości Psarskie. Alicja dwa lata temu została potrącona przez samochód podczas jazdy na rowerze. Przeszła poważną operację i przebywała w klinice "Budzik".