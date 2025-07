Włodarczyk 25 maja po znakomitym pojedynku w Kaliszu pokonał Adama Balskiego i został tymczasowym mistrzem świata federacji WBC w wadze bridger. Półtora miesiąca później, 10 lipca, "Diablo" wziął ślub z Karoliną Olszewską, z którą są razem od ponad ośmiu lat. A teraz przyszedł czas na krótki odpoczynek nad polskim morzem.

Krzysztof Włodarczyk wypoczywa z rodziną w Sopocie

"Diablo" zabrał najbliższych do Sopotu, który regularnie od kilku lat odwiedza w wakacje. Towarzyszyli mu m.in. ukochana Karolina i ich córeczka Marysia oraz pełnoletni już syn Cezary z pierwszego małżeństwa z Małgorzatą Babilońską. Był czas na wspólny rodzinny obiad (postawili na pizzę i makarony) oraz lody i męskie pogaduchy z pierworodnym. Włodarczyk nie zapomniał oczywiście o Marysi, której na koniec miłego popołudnia sprezentował dużego balona w kształcie kotka.

Życie prywatne Krzysztofa Włodarczyka

"Diablo" był żonaty z Małgorzatą Babilońską (w latach 2007-2018), z którą ma 22-letniego już syna Cezarego. Włodarczyk jest także ojcem dwóch córek - Zuzanny (11 lat) ze związku z Magdaleną Radomską oraz Marysi (6 lat), ze związku z Karoliną Olszewską, z którą wziął ślub 10 lipca tego roku.

Co dalej z karierą Krzysztofa Włodarczyka?

"Diablo" pokonał Balskiego i aktualnie posiada tytuł mistrza świata federacji WBC w wadze bridger w wersji tymczasowej. Pełnoprawnym czempionem jest Kevin Lerena i to od jego decyzji zależą dalsze losy Włodarczyka. Pięściarz z RPA wkrótce będzie musiał poinformować szefów WBC, w której kategorii zamierza kontynuować karierę. Jeśli wybierze wagę ciężką (w niej zawalczył 19 lipca i przegrał z Lawrencem Okoliem), to straci wówczas pas w bridger i prawdopodobnie pełnoprawnym mistrzem zostanie ogłoszony "Diablo". Jeśli jednak postawi na wagę bridger, to powinien zostać wyznaczony do starcia z Włodarczykiem o tytuł, w którego jest posiadaniu.

