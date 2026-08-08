Tak Wojciech Szczęsny zdzielił Roberta Lewandowskiego. Nagranie ciosu obiegło świat, wszystkich nabrali

To był jeden z treningów przed spotkaniem z Athletikiem. Szczęsny podszedł do Lewandowskiego z zaciśniętą pięścią i udał, że zamierza go uderzyć. Reakcja napastnika była natychmiastowa — Polak przewrócił się na boisko, jakby został powalony przez prawdziwy cios. Chwilę później obaj nie byli już w stanie powstrzymać śmiechu.

Całą scenę z bliska obserwował jeden z członków sztabu szkoleniowego Barcelony. Nagranie szybko trafiło również do internetu i stało się prawdziwym viralem. Na profilu Barca News w serwisie X pojawił się wówczas komentarz: „Szczęsny i Lewandowski boksują się przed rozpoczęciem treningu”.

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Nie był to jednak przejaw żadnego konfliktu między reprezentantami Polski. Wręcz przeciwnie – cała sytuacja była żartem, a luźna atmosfera w zespole nie mogła szczególnie dziwić. Barcelona miała już wtedy zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii, a do końca sezonu pozostawały zaledwie dwie kolejki.

🇵🇱👊 Lewandowski and Szczęsny having fun, both Polish internationals had a "fight" in training. pic.twitter.com/AAj3oVedNZ— Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ (@BarcaVerse_) May 24, 2025

Jakież mogło być zdziwienie kibiców LaLiga, gdy podobne sceny pojawiły się później w kontekście Realu Madryt. I to całkiem na serio. Po jednym z treningów „Królewskich” media informowały o rzekomym starciu Federico Valverde z Aurélienem Tchouaménim. Urugwajczyk miał nawet doznać urazu głowy, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

W przypadku Lewandowskiego i Szczęsnego nie było jednak mowy o prawdziwych rękoczynach. Polacy po prostu postanowili zrobić sobie żart, a ich krótki „pojedynek” szybko podbił internet.

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