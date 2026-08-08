Tak Wojciech Szczęsny zdzielił Roberta Lewandowskiego. Nagranie ciosu obiegło świat, wszystkich nabrali

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-08 13:10

Ponad rok temu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zapewnili kibicom Barcelony sporo powodów do śmiechu. Podczas jednego z treningów polski bramkarz zamarkował cios w kierunku napastnika, a Lewandowski po chwili efektownie padł na murawę. Nagranie z całego zajścia błyskawicznie rozeszło się w mediach społecznościowych. I śmieszy do dziś...

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski śmieją się na boisku. O ich żartach przeczytasz na SE.
Autor: Cyfrasport Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski

To był jeden z treningów przed spotkaniem z Athletikiem. Szczęsny podszedł do Lewandowskiego z zaciśniętą pięścią i udał, że zamierza go uderzyć. Reakcja napastnika była natychmiastowa — Polak przewrócił się na boisko, jakby został powalony przez prawdziwy cios. Chwilę później obaj nie byli już w stanie powstrzymać śmiechu.

Całą scenę z bliska obserwował jeden z członków sztabu szkoleniowego Barcelony. Nagranie szybko trafiło również do internetu i stało się prawdziwym viralem. Na profilu Barca News w serwisie X pojawił się wówczas komentarz: „Szczęsny i Lewandowski boksują się przed rozpoczęciem treningu”.

ZOBACZ TEŻ: Po Lidze Narodów plany Tomasza Fornala legły w gruzach. "Nie martwcie się o mnie"

Nie był to jednak przejaw żadnego konfliktu między reprezentantami Polski. Wręcz przeciwnie – cała sytuacja była żartem, a luźna atmosfera w zespole nie mogła szczególnie dziwić. Barcelona miała już wtedy zapewniony tytuł mistrza Hiszpanii, a do końca sezonu pozostawały zaledwie dwie kolejki.

Jakież mogło być zdziwienie kibiców LaLiga, gdy podobne sceny pojawiły się później w kontekście Realu Madryt. I to całkiem na serio. Po jednym z treningów „Królewskich” media informowały o rzekomym starciu Federico Valverde z Aurélienem Tchouaménim. Urugwajczyk miał nawet doznać urazu głowy, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

W przypadku Lewandowskiego i Szczęsnego nie było jednak mowy o prawdziwych rękoczynach. Polacy po prostu postanowili zrobić sobie żart, a ich krótki „pojedynek” szybko podbił internet.

ZOBACZ TEŻ: Pazdan nie wierzył w to, co usłyszał. Peszko musiał to powiedzieć

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
WOJCIECH SZCZĘSNY