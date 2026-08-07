Mokra Aryna Sabalenka wypięła duży biust w skąpym bikini! Poruszenie wśród fanów

Aryna Sabalenka wróciła już do rywalizacji w tourze po dłuższej przerwie i urlopie na greckiej wyspie Mykonos. Białoruska liderka rankingu WTA - tak jak Iga Świątek - walczy w turnieju WTA 1000 w Toronto i w 4. rundzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Na Instagramie, gdzie tenisistka z Mińska jest bardzo aktywna, wróciła jednak znowu do wspaniałych chwil, które spędziła w trakcie wakacji.

Aryna Sabalenka od jakiegoś czasu prowadzi wideobloga, który nazwała "Aryna's Arena". Właśnie opublikowała na Instagramie teaser nowego 4. odcinka. Poświęcony jest właśnie urlopowi, na który Białorusinka wyskoczyła po nieudanym występie na trawie Wimbledonu.

Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy

Na opublikowanym wideo widać już na samym początku Arynę Sabalenkę, która ubrana w skąpe czerwone bikini wynurza się z morskich fal, dumnie prezentując swoje kobiece krągłości. W dalszej części filmu tenisistka pałaszuje lokalne przysmaki, baluje na imprezie i opala się w gorącym greckim słońcu.

Fani Aryny Sabalenki zareagowali ma wideo bardzo entuzjastycznie. Film błyskawicznie zebrał dziesiątki tysięcy polubień. W naszej galerii prezentujemy kadry z tego wideo oraz wakacyjne zdjęcia Sabalenki.

GALERIA: Mokra Aryna Sabalenka wypięła duży biust w skąpym bikini!

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