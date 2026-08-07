Marta Kostiuk tymi zdjęciami w bikini przeszła samą siebie! Gorące fotki rywalki Igi Świątek

Marta Kostiuk lubi błyszczeć nie tylko na korcie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie serwuje kibicom gorące fotki z wakacji czy z różnych imprez. Po Wimbledonie Ukrainka wraz inną znaną tenisistką Evą Lys (Niemka pochodząca z Ukrainy) wyskoczyła na Ibizę. Panie balowały w klubach nocnych i wygrzewały się na plaży, z której serwowały gorące fotki w bikini.

Martę Kostiuk i Igę Świątek wiele łączy. Młodsza o rok od Polki ukraińska tenisistka jako juniorka również odnosiła sukcesy. W 2017 roku w wieku zaledwie 14 lat wygrała juniorski Australian Open. W 2018 r. sprawiła wielką sensację, gdy w wieku 15 lat i 6 miesięcy została najmłodszą tenisistką, która wygrała mecz w głównej drabince Australian Open od 1996 r. Po wygraniu kwalifikacji doszła wtedy do 3. rundy i wróżono jej wielką karierę.

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Marta Kostiuk zajmuje 11. miejsce w rankingu. W tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, o czym boleśnie przekonała się również Iga Świątek. Polka i Ukrainka w sumie grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, ale to Kostiuk wygrała ostatnie spotkanie i to w "paryskim królestwie" naszej gwiazdy - na kortach Roland Garros. W swoje 25. urodziny (31 maja) Iga przegrała 5:7, 1:6, oddając zupełnie pole rywalce w drugim secie.

Trenerką Marty Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek. Marta Kostiuk na korcie prezentuje agresywny styl, jest bardzo waleczna, odważna i nieustępliwa. Odwagą imponuje również na Instagramie. Poniżej galeria wakacyjnych zdjęć ukraińskiej tenisistki.

GALERIA: Marta Kostiuk w bikini na plaży

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