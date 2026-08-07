Marta Kostiuk tymi zdjęciami w bikini przeszła samą siebie! Gorące fotki rywalki Igi Świątek

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-07 17:02

Marta Kostiuk znów stoi na drodze Igi Świątek i Polkę czeka bardzo ciężki bój o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Ukraińska tenisistka jest ostatnio w kapitalnej formie, co pokazuje na korcie i... na urlopie. Przed rywalizacją w Kanadzie Kostiuk wypoczywała na Ibizie, serwując fanom gorące fotki w bikini.

Marta Kostiuk lubi błyszczeć nie tylko na korcie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie serwuje kibicom gorące fotki z wakacji czy z różnych imprez. Po Wimbledonie Ukrainka wraz inną znaną tenisistką Evą Lys (Niemka pochodząca z Ukrainy) wyskoczyła na Ibizę. Panie balowały w klubach nocnych i wygrzewały się na plaży, z której serwowały gorące fotki w bikini.

Martę Kostiuk i Igę Świątek wiele łączy. Młodsza o rok od Polki ukraińska tenisistka jako juniorka również odnosiła sukcesy. W 2017 roku w wieku zaledwie 14 lat wygrała juniorski Australian Open. W 2018 r. sprawiła wielką sensację, gdy w wieku 15 lat i 6 miesięcy została najmłodszą tenisistką, która wygrała mecz w głównej drabince Australian Open od 1996 r. Po wygraniu kwalifikacji doszła wtedy do 3. rundy i wróżono jej wielką karierę.

Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy

Marta Kostiuk zajmuje 11. miejsce w rankingu. W tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, o czym boleśnie przekonała się również Iga Świątek. Polka i Ukrainka w sumie grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, ale to Kostiuk wygrała ostatnie spotkanie i to w "paryskim królestwie" naszej gwiazdy - na kortach Roland Garros. W swoje 25. urodziny (31 maja) Iga przegrała 5:7, 1:6, oddając zupełnie pole rywalce w drugim secie.

Trenerką Marty Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek. Marta Kostiuk na korcie prezentuje agresywny styl, jest bardzo waleczna, odważna i nieustępliwa. Odwagą imponuje również na Instagramie. Poniżej galeria wakacyjnych zdjęć ukraińskiej tenisistki.

GALERIA: Marta Kostiuk w bikini na plaży

Tenisistka Marta Kostiuk leży na ręczniku w czarnym bikini. O jej urlopie na Ibizie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 78
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA KOSTIUK